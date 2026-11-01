Secuestraron dos vaquillas transportadas de manera irregular

• Fue durante un control vehicular sobre un camino vecinal

Integrantes de la Subcomisaría María Cristina, dependiente de la Unidad Regional Nueve, secuestraron dos animales vacunos transportados sin las documentaciones exigidas por ley e iniciaron actuaciones contravencionales a dos hombres de 21 y 49 años.

El procedimiento se concretó el miércoles último, alrededor de las 19:35 horas, sobre un camino vecinal de acceso al Puesto Avanzada Benedicta Almirón, durante las tareas de control y prevención desarrolladas en la zona.

En ese contexto, los uniformados interceptaron una camioneta Mitsubishi, azul, en la que viajaban tres hombres y transportaban en la caja dos vaquillas de pelaje negro, de aproximadamente diez meses, sin marcas visibles.

Al solicitar las documentaciones, el conductor comentó que trasladaba los animales como favor a un familiar, desde un campo ubicado en la zona de El Chañar hacia otro sector cercano al río Pilcomayo y reconoció que no contaba con la guía exigida para su traslado.

Luego se presentó un joven de 21 años como propietario de los vacunos, aunque tampoco pudo acreditar su titularidad ni exhibir la documentación requerida.

Ante esta situación, se informó lo ocurrido al juez de Paz de Menor Cuantía de Ingeniero Juárez, quien dispuso el inicio de una causa contravencional por infracción al artículo 73 del Código de Faltas de la provincia de Formosa y el secuestro preventivo de los animales.

Los vacunos quedaron resguardados en el Puesto Avanzada Benedicta Almirón, mientras que ambos involucrados fueron notificados de su situación legal y continuaron en libertad, supeditados a la resolución de la causa.



