Hallaron armas blancas, una “tumbera” y marihuana en El Porvenir

Se realizaron allanamientos en dos viviendas, en el marco de una causa judicial

Uniformados de la Comisaría Seccional Séptima secuestraron numerosas armas blancas, un arma de fuego de fabricación casera conocida como “tumbera”, proyectiles, gomeras y marihuana.

El procedimiento se concretó el jueves último, alrededor de las 11:30 horas, en el marco de una investigación ante una denuncia por amenazas con el uso de arma blanca en el barrio El Porvenir, de esta ciudad.

En la continuidad de las tareas investigativas, el jueves al mediodía los policías realizaron los allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3.

Durante la primera requisa secuestraron machetes y gomeras, sumado a la retención de un adolescente, de 15 años, quien estaría involucrado en otra causa judicial por lesiones y amenazas en poblado y en banda, por lo que fue trasladado a la dependencia policial en compañía de su madre.

En el segundo inmueble allanado, secuestraron cinco machetes, la “tumbera”, un proyectil, dos gomeras y una bolsa que contenía una sustancia vegetal situación por la cual intervino el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de orientación y confirmó que se trataba de Cannabis sativa.

Por este último hallazgo se iniciaron actuaciones judiciales por separado, con intervención del Juzgado contra el Narcocrimen.

Durante el operativo se contó con la colaboración de integrantes del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) y de la Zona Cinco del Comando Patrulla de Seguridad Urbana.