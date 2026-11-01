Se viene la quinta edición del Remate de Gala de Cabañas Formoseñas Integrada

El próximo viernes 13 de noviembre, el predio ferial de Sociedad Rural de Formosa será el escenario de uno de los eventos ganaderos más importantes de la región: el Quinto Remate de Gala organizado por Cabañas Formoseñas Integradas. Con una propuesta que combina genética de elite, trabajo institucional y un fuerte respaldo productivo, la cita promete convocar a criadores e inversores de todo el norte argentino.

Genética superior para el crecimiento de los rodeos

El evento contará con un imponente volumen de hacienda de máxima calidad, destacándose la salida a venta de 20 terneras y vaquillas de elite, además de exclusivos packs de embriones.

Al respecto de la oferta comercial, se destacó el valor estratégico de la hacienda disponible: “Se trata de genética para planteles, para madres de plantel, terneras de primera para reposición, terneras para reposición, para hacer terneros". La propuesta abarca animales seleccionados de excelente sanidad y calidad multirracial, pensados tanto para reponer como para ampliar planteles productivos. Lo destacable es que esta oferta proviene no solo de las mejores cabañas, sino también de los mejores productores de la provincia que apuestan fuertemente al desarrollo pecuario local.

Cronograma de la jornada

Las actividades comenzarán a las 18:00 horas con el Remate Pre-Gala, donde saldrán a pista entre 200 y 300 hembras seleccionadas —incluyendo terneras, vaquillas para servicio y preñadas— aportadas por destacados productores formoseños.

Posteriormente, la jornada continuará con una distinguida Cena Show para los presentes, coronando la noche a partir de las 21:00 horas con el plato fuerte: el Remate de Gala.

La comercialización estará a cargo de la firma Ganadera Don Raúl, zasegurando agilidad y transparencia en las ventas. Asimismo, el evento cuenta con el auspicio institucional de importantes entidades del sector como Brangus, Braford y Brahman, reafirmando el posicionamiento de la genética bovina regional en los más altos estándares dej calidad.

Mas información comunicarse con la firma consignataria,