Invitan a una jornada gratuita de observación de aves para descubrir la Reserva Guaycolec

El Club de Observadores de Aves (COA) Muitu de la ciudad de Formosa, perteneciente a Aves Argentinas como su organización madre, invita a la comunidad a una jornada de observación y aprendizaje en la Reserva Guaycolec. La actividad, pensada para descubrir y poner en valor las diversas especies locales a través de sus cantos y plumajes, se llevará a cabo el próximo sábado 7 de noviembre desde las 7:30 hasta las 17:00 horas, siendo el punto de encuentro la entrada principal de la reserva.

Aves Argentinas es la organización ambientalista más antigua del país, con más de un siglo de trayectoria dedicado al estudio, la protección y la conservación de las aves silvestres y sus hábitats. A través de su red nacional de clubes de observadores, la institución busca reconectar a las personas con el entorno natural, promoviendo la educación ambiental, el turismo sustentable y la divulgación científica en cada rincón del territorio argentino.

La propuesta es de acceso libre, totalmente gratuita y abierta a toda la familia, sin requerir experiencia previa. Para participar, se recomienda asistir con ropa cómoda de tonos discretos, agua, repelente, sombrero, protector solar, vianda para el almuerzo compartido al mediodía y elementos para el mate. Quienes dispongan de binoculares o cámara fotográfica pueden llevarlos para aprovechar al máximo la experiencia, aunque el COA también suele compartir guías y equipos de observación durante las recorridas.

Las personas interesadas en realizar consultas o solicitar más detalles sobre la actividad pueden comunicarse telefónicamente o vía WhatsApp al número 3704 09-1662.