Se viene la quinta edición de los Juegos Provinciales Tecnológicos

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En el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (PCTI), ubicado en Ruta Nacional N° 81, a la altura del kilómetro 1190, en la ciudad de Formosa, se realizará el próximo sábado 21 de noviembre la quinta edición de los Juegos Provinciales Tecnológicos.

Entre las 9 y las 14 horas, se vivirá esta experiencia única a partir de las distintas propuestas que contendrá esta edición, donde también se anunció el cierre de las actividades en este 2026 de los Clubes Digitales de Formosa.

En esta quinta edición la propuesta, que promueve la creatividad, el aprendizaje y el trabajo colaborativo, acercando la ciencia y la tecnología a más personas, conjugará exposiciones, desafíos tecnológicos, concursos, demostraciones de videojuegos, zona de drones y espacios de intercambio.

Se trata de una jornada que reunirá a estudiantes, docentes, familias, emprendedores y a toda la comunidad invitada a este evento. Allí, los Clubes Digitales serán protagonistas de una competencia de armado de prototipos y que luego competirán en una arena estilo laberinto.

Asimismo, estarán en esta cita los representantes del concurso de Samsung que lograron alcanzar la instancia semifinal, a la vez que se presentará un proyecto que representará a nivel internacional a los Clubes Digitales el próximo 24 de noviembre.

En suma, los Juegos Provinciales Tecnológicos integrarán un abanico de propuestas y todavía se planifica, a una semana del evento, sumar a otras más.

En ese marco, se llevó a cabo un taller de capacitación dirigido a quienes estarán compitiendo en dicho evento. Al respecto, Horacio Brítez, magíster en robótica, programación y diseño 3D aplicado a la educación, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Dichas áreas conforman la Red de Clubes Digitales, impulsada para impartir su enseñanza, indicó como coordinador pedagógico de este espacio tan importante de trabajo.

En cuanto a la capacitación, expresó que especialmente se hizo hincapié en la programación, en el marco de la etapa preparatoria para la competencia del 21 de noviembre.



