Nueva edición de la clínica móvil de mascotas del PAIPPA

Se realizaron castraciones, vacunaciones y desparasitaciones, además de sorteos de alimentos.

La clínica móvil del Instituto PAIPPA llevó adelante una nueva jornada de atención veterinaria gratuita en el barrio 20 de Julio de la ciudad de Formosa, donde más de 70 perros y gatos recibieron diferentes prestaciones sanitarias destinadas a promover el cuidado responsable de los animales de compañía.

La actividad se enmarcó en el Programa Provincial “Cuidado Responsable de Mascotas” y contempló la realización de nueve castraciones en hembras, además de 71 vacunaciones y desparasitaciones para perros y gatos. Asimismo, durante el operativo se realizaron sorteos de alimentos para mascotas.

En relación con el desarrollo de estas jornadas, Tania Gómez, integrante del Instituto PAIPPA, destacó el buen acompañamiento de los vecinos en los distintos barrios de la ciudad y señaló que muchas familias se acercan desde las primeras horas de la mañana para acceder a los servicios.

También valoró el reconocimiento de la comunidad hacia estas iniciativas y remarcó el agradecimiento de los vecinos al Gobierno provincial por garantizar prestaciones veterinarias de manera totalmente gratuita.

Por otra parte, Gómez realizó un balance del trabajo que viene desarrollando la clínica móvil y precisó que, hasta el momento, se vacunaron más de 1700 animales y se realizaron más de 500 castraciones, tanto en la ciudad capital como en localidades del interior provincial.

Finalmente, resaltó que ya se concretaron más de 30 operativos durante el año, una cifra que refleja la continuidad de las acciones territoriales orientadas a fortalecer la salud animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas en toda la provincia.



