Exitosa venta de chivitos en las ferias del PAIPPA

La iniciativa benefició a alrededor de 25 familias productoras y permitió ofrecer el kilo del producto a $7000.

Las ferias del Instituto PAIPPA volvieron a convocar a numerosos vecinos de la ciudad de Formosa, quienes pudieron acceder a una amplia variedad de productos frutihortícolas frescos y de calidad, comercializados directamente por los productores a precios accesibles.

En esta oportunidad, uno de los principales atractivos de la jornada fue la venta de chivito paippero formoseño, una propuesta que permitió fortalecer los canales de comercialización de la producción local y generar nuevas oportunidades de ingresos para las familias rurales.

La responsable del Área de Promoción y Planificación del organismo, Paola Casco, manifestó su satisfacción por los resultados alcanzados y destacó que se comercializaron alrededor de 300 reses provenientes de la zona oeste de la Ruta Nacional 86 Oeste, específicamente del paraje La Esperanza.

Según precisó, la iniciativa benefició a unas 25 familias productoras y también se replicó en el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña.

Asimismo, Casco resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial, que puso a disposición de los productores un camión frigorífico y un matadero móvil para garantizar que el proceso de comercialización se desarrollara bajo las correspondientes normas de seguridad e higiene sanitaria.

En ese sentido, consideró que la propuesta constituye una muestra del acompañamiento del Estado al sector productivo, al tiempo que representa una alternativa para cuidar la economía de los consumidores. En esta jornada, el kilo de chivito paippero se ofreció a $7000.

Como ocurre cada viernes, las ferias del PAIPPA se desarrollaron en tres puntos de la ciudad: el Polideportivo del barrio La Paz, ubicado en Joaquín de Los Santos al 1200; el playón del IPAIPPA, en Padre Grotti Nº 1040; y el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.



