Se realizó el taller “Nunca más, también en Formosa”

La Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a través del área de Genero y Ciudad Joven conjuntamente con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos regional Formosa realizaron el viernes el taller "Nunca más, también en Formosa", destinado a estudiantes secundarios y universitarios.

La jornada tuvo lugar en el Salón Multiespacio "Fray Gabriel Grotti", de calle San Martín 743.

La directora de Género del municipio, María Silvia Carrizo, explicó que la actividad forma parte de una política pública de juventud participativa y con perspectiva de derechos, que la gestión sostiene para fortalecer la historia y la memoria "en un contexto político y social bastante violento, donde hay situaciones que nos llevan a pensar todo lo que ha pasado en nuestra historia y que no se tiene que perder".

Durante el encuentro, ex presos políticos dieron su testimonio sobre lo vivido en aquellos años y los estudiantes pudieron preguntar y decir lo que pensaban. También participaron funcionarios municipales y el concejal José Delguy. "Fue una charla muy productiva, con la idea de retomarla, porque quedaron muchas cosas abiertas", señaló Carrizo, quien consideró importante que este tipo de espacios pueda sostenerse en el tiempo.

Para la funcionaria, el sentido de la propuesta pasa por la presencia de las juventudes en los espacios de reflexión y de formación en derechos. Comentó además que los asistentes de mayor edad valoraron la iniciativa como una buena forma de llegar a los más jóvenes y contarles lo ocurrido.

"Muchas veces uno entiende que la dictadura fue algo que nos quedó muy lejos estando en Formosa, y sin embargo acá han pasado muchísimas cosas: desapariciones, apropiaciones, centros clandestinos, actos muy violentos", remarcó.



