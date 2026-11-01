El ministro Atencia destacó un avance científico que permite observar el interior de células vivas en 3D

El titular de la cartera sanitaria provincial resaltó la importancia de una innovadora tecnología desarrollada en Japón, que abre nuevas posibilidades para la investigación biomédica y el estudio de enfermedades.

El ministro de Desarrollo Humano de Formosa, el doctor Juan Carlos Atencia, destacó un importante avance científico internacional alcanzado por investigadores de la Universidad de Tokio, en Japón, quienes desarrollaron una tecnología que permite observar el interior de células vivas en movimiento y en tres dimensiones, abriendo nuevas posibilidades para la investigación médica.

El trabajo, publicado en la revista científica Nature Communications, permite registrar 19,2 imágenes tridimensionales por segundo, una velocidad aproximadamente 400 veces superior a la de métodos anteriores de este tipo.

Al referirse al descubrimiento, Atencia expresó: “Estamos ante un avance científico que marca un antes y un después en la manera de estudiar la vida celular. Es como pasar de mirar una fotografía a ver una película de lo que sucede dentro de una célula viva”.

El Ministro señaló que esta innovación podría contribuir a comprender mejor el funcionamiento celular, profundizar el estudio de distintas enfermedades y avanzar, a futuro, en el desarrollo de nuevos tratamientos.

La tecnología al servicio de la salud

En este contexto, Atencia remarcó que la incorporación de nuevas tecnologías representa una herramienta fundamental para ampliar las posibilidades de la medicina y fortalecer la formación de los profesionales de la salud.

“Cada avance que nos permite conocer mejor el comportamiento de las células abre nuevas oportunidades para la investigación de enfermedades complejas y el desarrollo de tratamientos más eficaces. La ciencia avanza constantemente y estos descubrimientos nos muestran todo lo que todavía podemos aprender para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de la telemedicina como una herramienta que, en el marco de las políticas públicas de salud impulsadas por el Gobierno del doctor Gildo Insfrán, permite acercar la atención médica especializada a distintas localidades de la provincia, fortaleciendo el acceso a los servicios sanitarios y contribuyendo a mejorar la calidad de las prestaciones en todo el territorio formoseño.

En ese sentido, recordó que la telemedicina cuenta con un marco normativo nacional, que incluye la Ley Nº 27.553, que contempla la utilización de plataformas de teleasistencia en salud, y la Ley N.º 27.706, que establece el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas, como parte del desarrollo de herramientas digitales aplicadas al sistema sanitario.

Finalmente, el ministro Atencia vinculó la importancia de estos avances con el compromiso del Gobierno provincial de continuar fortaleciendo la salud pública mediante el conocimiento científico, la incorporación de tecnologías y la capacitación permanente de los equipos sanitarios.

“Desde Formosa, y en el marco del Modelo Formoseño, sostenemos que el conocimiento científico y la actualización permanente deben estar al servicio de la comunidad”, acentuó.

Finalmente, concluyó: “El compromiso es seguir construyendo una salud pública de vanguardia, equitativa y con justicia social, porque el fin último de la ciencia siempre debe ser cuidar la vida de nuestro pueblo”.







