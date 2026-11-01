Zanin destacó la inversión en infraestructura y obra pública como motores del desarrollo económico de Formosa

El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), contador Enrique Zanin, valoró las nuevas obras inauguradas por el gobernador Dr. Gildo Insfrán en Estanislao del Campo y destacó la importancia de sostener la inversión pública como herramienta para impulsar el crecimiento económico, fortalecer las comunidades y generar oportunidades de desarrollo en el interior provincial.

Zanin señaló que la inauguración del Complejo Polideportivo Municipal, el polideportivo cubierto de la EPES N.º 4 “Martín Miguel de Güemes” y el nuevo sistema de iluminación LED sobre la avenida 2 de Abril representan avances significativos en materia de infraestructura, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y consolidar las condiciones necesarias para el desarrollo local.

“Cada obra que se concreta es una inversión en el presente y en el futuro de nuestra provincia. La infraestructura no solamente mejora los servicios y los espacios comunitarios, también genera condiciones favorables para la actividad económica, dinamiza el movimiento comercial y fortalece las posibilidades de crecimiento de nuestras localidades”, expresó el titular de la FEF.

En ese sentido, remarcó que la continuidad de la obra pública en Formosa adquiere especial relevancia frente a un contexto económico nacional adverso, caracterizado por la retracción de la actividad, las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y la paralización de numerosas inversiones públicas.

“Mientras a nivel nacional observamos un escenario de restricciones y paralización de obras, en Formosa se continúa invirtiendo, construyendo y generando infraestructura. Esto demuestra la importancia de contar con un Estado provincial que planifica, administra sus recursos y sostiene políticas de desarrollo con una mirada federal e integradora”, sostuvo.

Asimismo, Zanin consideró que el fortalecimiento de la infraestructura educativa, deportiva y urbana tiene un impacto que trasciende las obras en sí mismas, porque contribuye a consolidar comunidades, mejorar su capacidad de crecimiento y generar un entorno más favorable para el comercio, los servicios, los emprendimientos y las futuras inversiones.

Finalmente, el presidente de la Federación Económica de Formosa reconoció la decisión política del gobernador Dr. Gildo Insfrán de mantener la inversión pública y acompañar el desarrollo de las distintas localidades de la provincia.

“Desde el sector económico entendemos que no puede haber crecimiento sostenido sin infraestructura, planificación y oportunidades. Que Formosa continúe ejecutando obras en un contexto nacional tan complejo es una señal importante de previsibilidad y compromiso con su desarrollo. Invertir en el interior es fortalecer la economía de toda la provincia”, concluyó.