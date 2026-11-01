Se esclarecieron hechos de violencia de género y abuso sexual en Laguna Blanca

• Identificaron y detuvieron a los presuntos responsables, quienes quedaron a disposición de la Justicia

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, capturaron a dos hombres involucrados en causas judiciales por “Tentativa de femicidio” y “Abuso sexual simple”, en la mencionada localidad.

El primer procedimiento se concretó el sábado último, de madrugada, cuando una joven de 23 años denunció agresiones de su pareja.

Según su relato, el hombre la habría sujetado del cuello, ejerció presión y le provocó dificultades para respirar.

Ante la gravedad del hecho, los policías dieron intervención a la Justicia y se dispuso el examen de la víctima por parte del médico forense.

En paralelo, se iniciaron tareas investigativas, localizaron al denunciado en el barrio San Juan y lo detuvieron.

Por disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de Clorinda, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, se iniciaron las actuaciones judiciales por “Tentativa de femicidio”, mientras que el imputado quedó a disposición de la Justicia.

La segunda intervención tuvo lugar este domingo, cuando una joven de 20 años denunció que un sujeto la abordó mientras permanecía frente a su domicilio, la abrazó por la fuerza y besó sin su consentimiento.

Ante la situación, la víctima forcejeó con el individuo, logró apartarlo y radicó la denuncia; mientras que los investigadores identificaron y detuvieron al presunto autor en la vía pública. Por el hecho, se inició una causa por “Abuso sexual simple”, con intervención de las autoridades judiciales.