La Policía secuestró dos motocicletas

• En uno de los procedimientos se detuvo a un hombre

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre y secuestraron dos motocicletas en diferentes puntos del interior provincial.

En el primer caso, el personal de la Brigada Investigativa del Comando Radioeléctrico Policial de Ingeniero Juárez realizaba tareas de campo el domingo último cuando localizaron una motocicleta marca Keller en inmediaciones de una vivienda en construcción, cercana a la calle Mendoza, del barrio 21 de Julio, de le mencionada localidad.

Tras verificación de los guarismos de chasis y motor se determinó que registraba pedido de secuestro.

Por otra parte, uniformados de la Delegación Lucio V. Mansilla de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial demoraron ese mismo día a un hombre que circulaba en una motocicleta Cerro de 110 cilindradas, que viajaba desde Presidencia Roque Sáenz Peña con destino a la ciudad de Clorinda.

Durante el control de documentaciones, se constató que el conductor carecía de licencia de conducir, cédula del rodado, casco protector y chapa patente.

Si bien la verificación técnica no detectó anomalías en los números de motor y chasis, ni registraba pedido de secuestro activo en la base de datos, se dio intervención a la Comisaría de Lucio V. Mansilla para establecer su procedencia.

Posteriormente, el personal policial de Puerto Eva Perón, provincia del Chaco, informó que el hombre había sustraído la moto horas antes de un establecimiento ganadero denominado “Estancia Santa Elena”, ubicado a unos cinco kilómetros de esa localidad.

En ambas intervenciones se secuestraron los rodados, se documentaron con personal de la delegación Policía Científica y se realizaron las actuaciones.