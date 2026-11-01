La Policía detuvo a un hombre que lesionó con un cuchillo a su padre

• El hecho ocurrió dentro de una vivienda en la Torre 144, departamento A

Efectivos de la Subcomisaria Oficial Principal Enri Omar Alvarenga secuestraron un arma blanca y detuvieron a un sujeto, de 30 años, acusado de atacar y herir a su padre, de 78 años, quien permanece internado en el Hospital Central.

El hecho ocurrió este lunes a las 09:40 horas, cuando los uniformados verificaron un requerimiento en las calles Corrientes y Echegaray del barrio Fontana, de esta ciudad.

En el lugar constataron a un hombre que se encontraba con una herida sangrante en el sector del tórax, acompañado de su hijo quien lo estaba auxiliando debido a que otro hijo de la víctima lo atacó con un cuchillo dentro de su vivienda en el barrio Guadalupe.

El hombre herido fue asistido en el lugar por personal del SIPEC y trasladado hasta el Hospital Central.

Ante dicha situación los policías se constituyeron hasta el domicilio de la víctima ubicado en la Torre 144, departamento A del barrio Guadalupe de esta ciudad, donde localizaron al presunto autor del hecho y lo detuvieron.

En el inmueble se realizó la constatación con la intervención de la Dirección de Policía Científica, donde durante las diligencias se secuestró el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión, que se encontraba en la habitación del detenido, hallándose además varias manchas de sangre en el lugar.

Por el hecho se inició una causa judicial por “Tentativa de Homicidio Calificado” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea quien direccionó las actuaciones.

El detenido fue notificado de su situación legal y alojado en celda de la dependencia, mientras que la víctima permanece internada a la espera de su evolución en el Hospital Central.