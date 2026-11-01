Resaltan las obras de infraestructura ejecutadas con fondos provinciales

Los trabajos incluyen pavimentación de más de 20 cuadras, obras de desagües pluviales, limpieza del riacho Guaycurú y reparación de un puente sobre la Ruta Provincial Nº 24.

El Gobierno de Formosa continúa impulsando obras de infraestructura en la localidad de Estanislao del Campo, con financiamiento del Tesoro Provincial y en coordinación con el Municipio, con el objetivo de mejorar la conectividad, fortalecer el sistema de drenaje y acompañar el desarrollo urbano de la comunidad.

Al respecto, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ingeniero Javier Caffa, brindó detalles sobre los distintos trabajos ejecutados y destacó su impacto en la calidad de vida de los vecinos.

Entre las principales intervenciones, mencionó la pavimentación de las avenidas 2 de Abril, Rivadavia y Jorge Newbery, que en conjunto representan más de 20 cuadras de nuevo pavimento, además de trabajos de estabilizado granular, informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En materia de infraestructura hídrica, también se realizaron desagües pluviales y tareas de limpieza del riacho Guaycurú, en un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio. A esto se sumó la limpieza de alcantarillas para favorecer el escurrimiento del agua. “El objetivo es de favorecer el escurrimiento del agua, más en este contexto del desarrollo del fenómeno de El Niño”, remarcó.

Caffa subrayó que todas las tareas de drenaje se desarrollaron de manera coordinada con la Municipalidad de Estanislao del Campo, en el marco de una planificación conjunta destinada a prevenir anegamientos y mejorar las condiciones de desagüe.

Asimismo, se concretó la reparación de un puente de madera sobre el riacho Guaycurú, ubicado en el cruce con la Ruta Provincial Nº 24, una intervención importante para garantizar la circulación y la conectividad en ese sector.

El titular de la DPV señaló que el trabajo articulado con el Municipio es permanente y permite avanzar en distintas obras que demanda la comunidad.

Financiamiento provincial

En otro tramo de sus declaraciones, Caffa cuestionó la política nacional de la obra pública y sostuvo que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se produjo un fuerte desfinanciamiento del sector vial, situación que también afecta a la Dirección Nacional de Vialidad y a sus trabajadores.

“Se desfinanció la obra pública y se intentó disolver la Dirección Nacional de Vialidad, pero como no se pudo, la está desfinanciando y cada vez hay más desempleados y menos recursos”, advirtió el funcionario.

Frente a este escenario, destacó el rol del Estado provincial en el sostenimiento de la infraestructura pública, mediante recursos propios del Tesoro Provincial. “Formosa tiene un Estado presente que se encarga de todas las obligaciones propias de un Gobierno, por ejemplo, salud, infraestructura, educación y obras públicas, que son financiados con recursos del Tesoro Provincial”, concluyó.



