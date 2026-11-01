Productores del oeste formoseño exportan carbón premium a Estados Unidos, Canadá, Israel y Chile

A través de un esquema de trabajo coordinado, 17 productores carboneros de Formosa consolidaron la exportación de su producción a mercados internacionales

Con una producción mensual de 120 toneladas y el trabajo articulado de los productores, el carbón vegetal premium del oeste formoseño, que cumple con los estándares internacionales, se exporta a Estados Unidos, Canadá, Israel y Chile. La producción se realiza en 113 hornos, genera trabajo para unas 250 familias y apuesta a consolidar su presencia en el comercio exterior.

La articulación productiva y comercial les permite reunir volúmenes de exportación, cumplir con los estándares exigidos por los compradores y contar con las habilitaciones necesarias para concretar las operaciones.

Raúl Cabeza, productor habilitado para exportar y articulador del trabajo asociativo, destacó el acompañamiento de las instituciones provinciales para gestionar las habilitaciones. Señaló que pudo inscribirse en el Registro Provincial de Obrajeros sin obstáculos y que la comunicación con el Destacamento Fiscalizador de Laguna Yema se realizó con rapidez.

“Las instituciones provinciales no son burocráticas y trabajan con agilidad. Esto permitió tener los trámites al día”, afirmó. También, reconoció que las exigencias de seguridad marítima implicaron auditorías, tiempo e importantes inversiones, pero destacó que lograron cumplir con todos los permisos.

“Se puede. La unidad que hay entre los productores es fundamental. Tenemos lo más valioso: la gente”, celebró.

Se trata de productores del interior provincial que elaboran carbón vegetal premium, con una trayectoria de más de 40 años en la actividad. El entramado productivo se extiende desde Las Lomitas hasta Ingeniero Juárez, con mayor dinamismo en Laguna Yema, Los Chiriguanos y Pozo del Mortero. Actualmente, el esquema reúne a 17 productores, una capacidad instalada de 113 hornos y una producción mensual de unas 120 toneladas, con una actividad que vincula directamente a 250 familias del oeste formoseño.

Mercados internacionales: de Formosa al mundo

La producción carbonera formoseña logró insertarse en mercados de alta exigencia comercial, con operaciones orientadas a diferentes destinos internacionales. Entre las plazas alcanzadas se encuentran Miami, en Estados Unidos, donde ya se concretaron envíos, y Toronto, Canadá, donde hay producción en preparación. En Medio Oriente, las operaciones se orientan hacia los puertos de Haifa y Ashdod, en Israel, mientras que Chile constituye otro de los mercados de destino.

La consolidación de estas exportaciones requirió adecuar los procesos productivos y comerciales a las exigencias de los importadores y las compañías navieras. En ese sentido, el sector superó auditorías y normativas vinculadas con la seguridad marítima, además de completar las autorizaciones y fiscalizaciones correspondientes de ARCA/Aduana y las habilitaciones de los organismos gubernamentales pertinentes.

En términos comerciales, el precio internacional de referencia se ubica en 480 dólares por tonelada FOB aproximadamente, mientras que la capacidad de carga informada alcanza las 23 toneladas por contenedor. Estos parámetros permiten dimensionar la escala de las operaciones y los requerimientos logísticos para sostener la exportación.

Una actividad que articula a productores del oeste formoseño

El esquema asociativo permite integrar la producción de pequeños establecimientos y reunir el volumen necesario para responder a las demandas del comercio exterior.

La coordinación entre los productores constituye un factor central para sostener la actividad, organizar las cargas y avanzar en la apertura de nuevos mercados. En términos sociales, el entramado productivo vincula directamente a 250 familias del oeste formoseño, consolidándose como una actividad económica que combina producción forestal, trabajo local y articulación comercial.

El producto que llega a los mercados internacionales se distingue por su calidad. Se trata de carbón vegetal premium que aporta un alto poder calórico y propiedades valoradas en los mercados compradores. La elaboración está a cargo de artesanos y productores del interior formoseño que cuentan con más de cuatro décadas de experiencia en el oficio. Ese conocimiento acumulado constituye uno de los principales atributos de una producción que busca diferenciarse en el comercio exterior.

La experiencia de los productores, junto con la calidad de la materia prima y la adecuación a los estándares internacionales, permite posicionar al carbón formoseño como un producto forestal con potencial de crecimiento en mercados exigentes.

De esta manera, la actividad carbonera del oeste formoseño combina experiencia productiva, infraestructura, organización asociativa y cumplimiento de los requisitos comerciales para avanzar en su inserción internacional.



