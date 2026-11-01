Con obras se seguirá acompañando desde el Gobierno provincial al deporte social y comunitario.

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia de Formosa, Mario Romay, resaltó las obras públicas de carácter deportivo y recreativo inauguradas el pasado miércoles 4 por el gobernador Gildo Insfrán en la localidad de Estanislao del Campo.

Se trata del Complejo Polideportivo Municipal, por un lado, y por otra parte, el polideportivo cubierto de la Escuela Secundaria N° 4 “Martín Miguel de Güemes”, en coincidencia con el 60° aniversario de la creación de dicha institución, llegando de esa manera a la obra educativa 1564 de la gestión del primer mandatario.

En ese marco también se puso en funcionamiento el nuevo sistema de iluminación led de la Avenida 2 de Abril, sobre la Ruta Nacional N° 81, en el acceso a la comunidad y a Colonia Juan Bautista Alberdi.

“Estos dos polideportivos son para todo el deporte social, comunitario, en definitiva, para toda la comunidad de Estanislao del Campo”, aseguró Romay a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y valoró también que desde esa localidad “han sido muy participativos en los Juegos Evita Formoseños”.

En dicho certamen se vienen destacando sus deportistas a partir de un trabajo comprometido, por lo que, sin dudas, marcó que las flamantes obras habilitadas “ayudarán aún más al desarrollo de todos los deportes y, principalmente, a que todos tengan la misma oportunidad”.

En el acto central también se había enfatizado en ello, así como también en que el deporte es inclusión y la educación un derecho, fundamentales para alcanzar un futuro mejor. Por consiguiente, “en toda la provincia hay polideportivos escolares” a través de los cuales se fomenta la práctica de las distintas disciplinas, significó el funcionario.

Del mismo modo, agregó que el Polideportivo Municipal de Estanislao del Campo estará abierto “para todas las organizaciones”.



