La Junta Evaluadora de Discapacidad realizó una nueva visita a Las Lomitas

En el marco de un nuevo abordaje territorial, se concretaron 86 atenciones para el inicio y la renovación de trámites del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En continuidad con las acciones territoriales que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), la Junta Evaluadora de Discapacidad, en su modalidad itinerante, realizó una nueva visita a la localidad de Las Lomitas, donde desarrolló una jornada de atención los días 5 y 6 de noviembre, en las instalaciones del hospital distrital.

Durante ambas jornadas, el equipo concretó un total de 86 atenciones, correspondientes al inicio y la renovación de trámites del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La actividad se llevó adelante mediante un trabajo articulado con el área de servicio social y el área de salud mental del nosocomio lomitense.

La directora de la Junta Evaluadora de Discapacidad, la licenciada Lis Yanacón, quien también integró el equipo de trabajo, destacó que esta nueva presencia en la localidad forma parte de una tarea sostenida que se viene desarrollando a lo largo del año.

“La Junta Evaluadora volvió a Las Lomitas porque no es la primera vez que visitamos la localidad en este año. Ya fuimos varias veces y ahora regresamos nuevamente. En esta oportunidad, hicimos 86 atenciones entre inicios y renovaciones de trámites”, señaló.

Asimismo, explicó que, además de las evaluaciones y gestiones vinculadas al CUD, en cada recorrido por las distintas localidades del interior provincial se ofrece asesoramiento a las personas que lo necesitan, con el propósito de facilitar el acceso a sus derechos.

“Como lo hacemos habitualmente en cada visita a las diferentes localidades, también brindamos asesoramientos. Siempre con el fin de acercar las políticas públicas del Gobierno de la provincia, en este caso, a través del Ministerio de Desarrollo Humano”, expresó.

En ese sentido, Yanacón puso de resalto que esta concepción de trabajo, cercana a la comunidad “es uno de los pilares fundamentales del Modelo Formoseño y puede llevarse a cabo gracias a la decisión permanente del gobernador Gildo Insfràn y el apoyo del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia”.

A la vez, remarcó que el objetivo central de estos abordajes es garantizar, especialmente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, “un acompañamiento efectivo por parte del Estado provincial para que puedan acceder a estas prestaciones tan importantes para ellos”.

“Lo principal es llegar a las personas, estar junto a ellas para que se sientan contenidas, acompañadas y para facilitarle todo lo vinculado a la protección de sus derechos, en este caso, mediante el CUD”, afirmó.

De esta manera, el Gobierno de Formosa continúa fortaleciendo las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, mediante dispositivos de atención que recorren periódicamente el territorio provincial y permiten que los vecinos puedan realizar sus trámites y recibir orientación en sus propias localidades, evitando traslados y acercando respuestas concretas a quienes más lo necesitan.

Estas acciones, enmarcadas en los principios del Modelo Formoseño, reflejan el compromiso del Estado provincial con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el resguardo de los derechos de todos los sectores de la población, poniendo como prioridad a los más vulnerables.







