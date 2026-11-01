Producción caprina y cultivo de tuna: el CEDEVA capacitó a estudiantes del departamento Ramón Lista

Las actividades se desarrollaron en El Chorro y El Potrillo, donde 57 estudiantes y docentes participaron de encuentros sobre manejo caprino y cultivo de tuna, una alternativa para mejorar la alimentación del ganado en períodos de escasez de forraje.

El Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Laguna Yema llevó adelante, el 4 y 5 de noviembre, dos jornadas de capacitación en el departamento Ramón Lista, destinadas a estudiantes y docentes de instituciones educativas de la zona.

Las actividades se desarrollaron en las localidades de El Chorro y El Potrillo y estuvieron orientadas a fortalecer los conocimientos sobre producción caprina y cultivo de tuna, dos actividades de importancia para los sistemas productivos del oeste formoseño.

La primera jornada tuvo lugar el miércoles 4 de noviembre en El Chorro y estuvo dirigida a 32 estudiantes y docentes del Instituto de Educación Superior Intercultural Bilingüe (IESIB).

La capacitación forma parte de un trabajo articulado entre ambas instituciones que se desarrolla desde hace tres años, con el objetivo de promover la formación y el intercambio de conocimientos vinculados con las principales actividades productivas de la región.

En ese marco, el director del CEDEVA, ingeniero agrónomo Gonzalo Raúl Bono, agradeció la invitación del Instituto y destacó la importancia de contar en Formosa con un Estado presente, que acompaña y promueve la validación y transferencia de tecnologías para fortalecer la producción agropecuaria.

Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos de la producción caprina, con especial atención en sus principales pilares: instalaciones básicas, manejo, alimentación y sanidad.

Además, los estudiantes y docentes intercambiaron experiencias y conocimientos con los técnicos del CEDEVA, quienes conocieron las actividades y los trabajos que se desarrollan desde la institución educativa. El espacio permitió fortalecer el vínculo entre ambas instituciones y proyectar nuevas acciones conjuntas.

Capacitación en cultivo de tuna y producción caprina en El Potrillo

Las actividades continuaron el jueves 5 de noviembre en el campo experimental del Instituto Superior de Formación Docente Continua y Técnica (ISFDCyT) de El Potrillo. La jornada fue organizada por el CEDEVA de Laguna Yema, en articulación con el Municipio de El Chorro, y contó con la participación de 25 estudiantes y docentes de la institución.

Durante el encuentro se desarrollaron dos charlas: una sobre cultivo de tuna y otra sobre producción caprina, con contenidos vinculados a las condiciones productivas de la zona y las alternativas para fortalecer la actividad ganadera.

El departamento Ramón Lista se encuentra en una región semiárida, con precipitaciones promedio de entre 550 y 600 milímetros anuales. En este territorio, la ganadería caprina se desarrolla principalmente bajo sistemas extensivos a monte.

Sin embargo, durante el invierno y la primavera, las escasas o nulas precipitaciones limitan el crecimiento de la vegetación natural y generan períodos de déficit en la disponibilidad de forraje.

Frente a este escenario, el cultivo de tuna representa una alternativa de interés para los sistemas productivos de la zona, debido a su rusticidad y capacidad de adaptación a condiciones de escasez hídrica. También constituye un recurso alimenticio para los animales, por su aporte de agua y energía.

Al mantenerse verde durante todo el año, la tuna puede complementar la alimentación del ganado, especialmente durante los períodos de menor disponibilidad de forraje. Por este motivo, durante la capacitación se abordaron aspectos relacionados con la implantación, el manejo y los cuidados del cultivo, además de las formas adecuadas de suministro a los animales.

La actividad incluyó una demostración práctica de implantación en el campo experimental del Instituto, donde los estudiantes pudieron observar y participar de las tareas desarrolladas. Posteriormente, se realizó la charla sobre producción caprina, en la que se profundizó en cuestiones vinculadas al manejo y cuidado de los animales, así como en las prácticas sanitarias necesarias para mejorar las condiciones productivas de los rodeos.

Estas jornadas forman parte del trabajo que desarrolla el CEDEVA de Laguna Yema para promover la validación y transferencia de tecnologías, fortalecer los vínculos con las instituciones educativas y contribuir a la formación de estudiantes con conocimientos y herramientas para acompañar el desarrollo de las principales actividades productivas del departamento Ramón Lista.



