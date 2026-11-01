El Gobierno de Formosa entregará nuevas cajas de alimentos sin TACC para personas celíacas

Los titulares deberán concurrir con la tarjeta que los habilita a recibir este complemento nutricional.

La Dirección de Atención a la Comunidad, dependiente del Ministerio de la Comunidad, informó que desde este martes 10 y hasta el sábado 14 se realizará la entrega de un nuevo bimestre de módulos con productos Sin TACC, destinadas a personas con celiaquía, en el marco del Programa Alimentario Provincial.

La distribución se llevará adelante de acuerdo con el siguiente cronograma: el martes 10 en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás; el miércoles 11 en el Espacio de Acompañamiento Comunitario del barrio Eva Perón; el jueves 12 en el CDI del barrio Guadalupe; el viernes 13 en el Espacio ECO del barrio San José Obrero y el sábado 14 en la sede central de la Dirección de Atención a la Comunidad, ubicada en avenida Frondizi 4685.

Las entregas se realizarán de martes a viernes, de 8 a 12:30 horas, mientras que el sábado la atención será de 8 a 12 horas.

Desde el organismo recordaron que las y los titulares deberán concurrir con la tarjeta que los habilita a recibir este complemento nutricional.

Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas del Gobierno de Formosa destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar el acceso a alimentos seguros a las personas que deben sostener una alimentación libre de gluten.

A través de estas acciones, el Estado provincial continúa acompañando a las personas con celiaquía y sus familias, promoviendo el acceso a una alimentación adecuada y contribuyendo al cuidado de su salud y calidad de vida.



