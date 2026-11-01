Exitosa edición de la Expo Herramientas 2026

Reunió a nueve empresas formoseñas y 15 marcas nacionales e internacionales y ofreció un espacio para conocer las últimas novedades en herramientas, maquinarias, tecnología e innovación para distintos sectores productivos y comerciales.

Este domingo 8 de noviembre, con gran concurrencia de público, finalizó la Expo Herramientas 2026, que se desarrolló desde el viernes 6 en el Galpón G del Paseo Costanero, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa.

Este evento reunió a nueve empresas formoseñas y 15 marcas nacionales e internacionales y ofreció un espacio para conocer las últimas novedades en herramientas, maquinarias, tecnología e innovación para distintos sectores productivos y comerciales.

La jornada inaugural contó con la participación del ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, doctor Jorge Ibáñez, quien formó parte del tradicional corte de cinta que dio apertura oficial al evento.

Durante las tres jornadas, los visitantes pudieron recorrer los stands, conocer productos de marcas reconocidas como Makita, Bosch, DeWalt, Stihl, Milwaukee, Gamma y Sinteplast, entre otras, y acceder a las propuestas de las empresas locales participantes.

Al respecto, María Ángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría, conversó con AGENFOR quien consideró “un éxito total” el desarrollo de los tres días y valoró la respuesta del público formoseño.

“Si bien, como siempre lo decimos, es un evento creado para el trabajador de oficios manuales, pudimos ver cómo toda la familia se acercó a disfrutar de los diferentes espacios”, indicó.

Además, destacó que este tipo de espacios se sostengan en un contexto nacional “donde el comercio ha tenido bajas ventas en estos últimos tiempos” y, sobre todo, “la construcción ha sido uno de los sectores más golpeados”.

“En Formosa tenemos un gobierno y un Estado presente que apuesta a este tipo de proyectos, a la articulación en el trabajo público y privado y este fin de semana ha sido una muestra de eso”, aseveró.

Y añadió: “Fue un fin de semana que ya nos va posicionando de a poco en todo el norte grande con una gran Expo Herramientas”.

Por último, la funcionaria agradeció “el compromiso y esfuerzo” de las empresas participantes porque “demuestra el respeto que tienen hacia toda la comunidad formoseña”.

“Muy felices porque para ellos es otro acercamiento, es posicionar, es consolidar también a este grupo de empresas locales que tenemos, de ferreteros y las marcas que lo fueron acompañando con una muy buena recepción”, dijo.

Y concluyó: “Hace dos años atrás habíamos empezado con una Expo, hoy se redobló esa apuesta y ya veníamos hablando para lo que va a ser la siguiente Expo Herramientas, de cómo lo vamos a ir armando y, sobre todo, con la Subsecretaría de Empleo, cómo queremos seguir trabajando para todos los trabajadores formoseños”.



