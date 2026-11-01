Pozo del Tigre se prepara para vivir el Festival Provincial del Chivito

El certamen gastronómico y cultural es organizado por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Turismo y la Subsecretaría de Empleo, en articulación con la Municipalidad de Pozo del Tigre.

La directora de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo de Formosa, Nadine Saldarini, en declaraciones recogidas por AGENFOR, anunció la presentación oficial del Festival del Chivito, un evento que tendrá lugar en la localidad de Pozo del Tigre próximamente.

El lanzamiento formal de la propuesta se llevará a cabo este jueves 12 a las 20.30 horas en la Casa de las Artesanías, en la ciudad capital, donde se brindarán los detalles organizativos y las bases del concurso gastronómico.

Al respecto, Saldarini invitó a la comunidad a la jornada “para que conozcan las reglas de este concurso”; al tiempo que, sobre la elección de la temática central del certamen, la funcionaria remarcó que el chivito constituye un plato “sumamente representativo” y subrayó que el objetivo central de la iniciativa es “realzar la producción local”.

Asimismo, adelantó que la realización del festival está prevista de manera estimativa para la segunda semana de diciembre, la cual terminará de confirmarse durante la jornada de presentación.

Finalmente, la titular del área turística reafirmó que “como todos los festivales que se realizan en el interior de nuestra provincia y que nosotros como Ministerio de Turismo acompañamos, será una fiesta con entrada totalmente libre y gratuita para todo el público”.



