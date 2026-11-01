Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio en Clorinda

El encuentro congregó a equipos de salud, personal de las fuerzas de seguridad y representantes de organizaciones sociales y religiosas.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la articulación institucional y comunitaria en cuanto el abordaje de la salud mental y los consumos problemáticos, la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con el Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”, llevó adelante una nueva reunión de la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio en la ciudad de Clorinda.

La actividad se desarrolló el martes 10 en las instalaciones del nosocomio clorindense y contó con la participación de la directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones, licenciada Selena Copponi, junto a profesionales de la salud, integrantes de las Fuerzas de Seguridad con asiento en esa localidad, representantes de organizaciones no gubernamentales y referentes de distintos grupos religiosos.

Durante el encuentro se abordaron diferentes problemáticas vinculadas con la salud mental y las adicciones, haciendo especial hincapié en los consumos problemáticos, las estrategias de acompañamiento y las notificaciones obligatorias, consideradas herramientas fundamentales para favorecer la intervención oportuna y la coordinación entre los organismos involucrados.

En ese marco, los participantes intercambiaron experiencias, perspectivas y propuestas relacionadas con las distintas situaciones que se presentan en la comunidad, poniendo en común los recursos disponibles y las formas de fortalecer el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional, así como también de sus familias.

Asimismo, durante la reunión se recordó la importancia de la línea telefónica 0800-888-3364, un servicio gratuito y confidencial que el Gobierno provincial pone a disposición de la población para la prevención del suicidio. A través de este recurso, las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento emocional, así como sus familiares y allegados, pueden comunicarse para recibir orientación y atención profesional inmediata.

De esta manera, la jornada permitió reafirmar el compromiso de seguir trabajando en esta localidad como en el resto de la provincia, fortaleciendo las estrategias territoriales de prevención, la detección temprana y el acceso a la atención, con una mirada comunitaria que prioriza el cuidado de la vida y la salud mental de todos los formoseños.

La licenciada Copponi destacó “la importancia de sostener estos espacios de trabajo intersectorial, donde las instituciones y los distintos actores comunitarios pueden compartir responsabilidades, establecer criterios de intervención y fortalecer las redes de contención y asistencia”.

Cabe señalar que la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio de Clorinda constituye un espacio de articulación que reúne a distintos sectores de la comunidad, entre ellos los equipos sanitarios, organismos provinciales, fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, instituciones educativas, grupos sociales y religiosos, con la finalidad de promover acciones conjuntas de sensibilización, capacitación, prevención y detección temprana de situaciones que requieren atención.

En esa línea, desde el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se impulsa un abordaje integral de la salud mental, entendiendo que la prevención del suicidio requiere del compromiso y la participación de toda la comunidad.

Para ello, se promueve la construcción de redes interinstitucionales que permitan identificar señales de alarma, brindar una primera escucha, acompañar a quienes lo necesitan y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud.











