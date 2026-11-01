Formosa conmemora la Semana del Prematuro 2026

Con el lema “Pequeños guerreros con grandes derechos”, se desarrollan acciones de concientización y fortalecimiento de los cuidados integrales de los bebés nacidos antes de término.

Desde el 11 hasta el 17 de noviembre, el Gobierno de Formosa, lleva adelante distintas acciones destinadas a fortalecer la atención y el acompañamiento de los recién nacidos prematuros y sus familias, promoviendo al mismo tiempo la capacitación permanente de los equipos de salud.

Para dar apertura a esta conmemoración, la Subsecretaría de Medicina Sanitaria dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, brindó este miércoles 11 una capacitación denominada “Cuidar el Comienzo”, destinada a los equipos de salud del distrito sanitario 8.

El encuentro tuvo lugar en el salón de usos múltiples del Hospital distrital Nº 8 “Eva Perón” y se basó en dos ejes centrales: “Predicción y prevención de la amenaza del parto prematuro” y “Detrás de un prematuro hay una familia que espera: seguir controlando es seguir cuidando”.

Las exposiciones estuvieron a cargo del médico especialista en tocoginecología Javier Lukestik y de la pediatra Marilú Benítez, jefa del Programa de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo.

Los profesionales abordaron aspectos vinculados con la identificación oportuna de los factores de riesgo, la prevención de los nacimientos prematuros y la importancia de sostener los controles y cuidados posteriores al nacimiento.

La jornada contó con la participación de médicos obstetras, tocoginecólogos, obstétricos y enfermeros que se desempeñan en las áreas de obstetricia, neonatología y emergencias, además de otros profesionales que desarrollan sus tareas en los distintos efectores que integran el distrito sanitario 8.

“Como todos los años, la finalidad de esta actividad fue actualizar conocimientos, compartir herramientas y fortalecer las intervenciones de los equipos interdisciplinarios, teniendo en cuenta que la atención de un nacimiento prematuro requiere un abordaje integral, oportuno y coordinado, tanto durante el embarazo como después del nacimiento”, destacó el Subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete.

En ese sentido, el funcionario recordó que la Semana del Prematuro constituye una oportunidad para visibilizar las necesidades particulares de los bebés que nacen antes de completar las 37 semanas de gestación, sobre todo, haciendo hincapié en la importancia de garantizar sus derechos, así como los de sus familias, desde el nacimiento y durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo.

Cañete expuso, que, en el 2026, esta fecha conmemorativa se desarrolla bajo el lema “Pequeños guerreros con grandes derechos”, que pone el acento en el reconocimiento y la protección de los derechos de los niños prematuros, entre ellos recibir atención especializada, controles adecuados, acompañamiento familiar y todos los cuidados necesarios.

La importancia del control prenatal oportuno

La prematurez constituye la principal causa de ingreso a las unidades de cuidados intensivos neonatales y la principal causa de mortalidad infantil.

Ante esta realidad, el bioquímico puso en valor que en Formosa “el Gobierno de la provincia impulsa, de manera permanente, políticas públicas orientadas a evitar partos y nacimientos prematuros”.

Para ello, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y los centros de salud y hospitales,se implementan múltiples estrategias destinadas a fortalecer el control durante el embarazo y detectar tempranamente los factores de riesgo, tanto maternos como fetales.

En ese sentido señaló, que los equipos de salud trabajan denodadamente para concientizar a la población, principalmente a las embarazadas, sus familias y quienes las acompañan sobre la necesidad de cumplir con los controles prenatales desde el momento que se confirma la gestación.

“Esto permite identificar anticipadamente los embarazos de riesgo y adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de la madre y del bebé”, afirmó.

Para finalizar, Cañete remarcó que “un embarazo adecuadamente controlado favorece la detección oportuna de posibles complicaciones, permite que el equipo de salud intervenga antes de que esos problemas afecten a la madre y al niño, y por supuesto, aumenta la posibilidad de evitar que ocurra un parto antes de término y el nacimiento de un bebé prematuro”.



