Paraje Palma Mota: un hombre falleció tras recibir un disparo en medio de un conflicto familiar

El hecho ocurrió en una vivienda rural de la jurisdicción de San Martín Uno. Una joven de 18 años, en su afán de defender a su madre, habría efectuado el disparo con una carabina calibre 22 que culminó con la vida del padre. La Justicia interviene en la investigación

Efectivos de la Comisaría de Pozo del Tigre intervinieron en un hecho con desenlace fatal ocurrido en un inmueble ubicado en el paraje Palma Mota, jurisdicción de San Martín Uno, donde un hombre de 53 años perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego.

El procedimiento se registró minutos después de las 17.30 horas, cuando personal policial acudió al lugar y encontró una ambulancia del sistema de salud de Pozo del Tigre, cuyo equipo médico, constató el fallecimiento de Marcelo Molina, de 53 años.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el episodio se habría desencadenado alrededor de las 15:45 horas, en el contexto de una discusión entre el hombre y su pareja, presuntamente motivada por conflictos familiares de larga data.

En esas circunstancias, dos hijas de la pareja habrían intervenido para defender a su madre, momento en que una de ellas, de 18 años, habría utilizado una carabina calibre 22 y efectuado un disparo que impactó en el cuerpo del hombre, provocándole una herida que habría ocasionado su fallecimiento.

Ante lo sucedido, se dio intervención a la Justicia y se hicieron presentes en el lugar la jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, doctora Soledad Plazas, junto con efectivos de Policía Científica de esa localidad, quienes llevaron adelante las diligencias procesales correspondientes.

También trabajó personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Villa Urquiza.

La investigación continúa bajo intervención judicial, a fin de establecer fehacientemente las circunstancias en que se produjo el lamentable episodio.







