Pirané: Recuperaron cables telefónicos valuados en más de cinco millones de pesos

• También aprehendieron a uno de los presuntos autores e identificaron a su cómplice

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de Pirané recuperaron unos 300 metros de cable telefónico sustraídos, detuvieron a un joven de 20 años y avanza la investigación para capturar al segundo involucrado en el caso de robo.

El hecho se conoció durante la mañana del lunes, cuando los uniformados acudieron a un requerimiento en la calle 2 de Abril, que une los barrios San Francisco y Virgen del Carmen, donde constataron la sustracción del tendido que pertenece a la Cooperativa El Chajá.

A partir de la denuncia, los policías iniciaron tareas investigativas que incluyeron el seguimiento de huellas y la colaboración de vecinos.

De esa forma, establecieron que dos sujetos habrían aprovechado las condiciones climáticas adversas para cometer el ilícito.

Durante la investigación, localizaron a uno de los sospechosos en una construcción abandonada del barrio Caacupé, mientras retiraba el revestimiento de los cables para extraer el cobre.

Al advertir la presencia policial, intentó escapar hacia una vivienda cercana, pero fue detenido gracias a la propietaria que autorizó el ingreso de los auxiliares de la justicia.

La pesquisa continuó y permitió recuperar la totalidad de los cables denunciados como sustraídos, que estaban ocultos en un terreno baldío del barrio San Francisco, detrás de un supermercado.

A todo esto, el personal de la Delegación Policía Científica documentó los elementos secuestrados y las actuaciones realizadas.

Después se inició una causa judicial por “Robo”, el detenido quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras continúa la búsqueda del segundo implicado, que está identificado.