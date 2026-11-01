Continúa el intenso operativo para dar con el paradero de Luciano Alonzo

• La Policía intensifica los rastrillajes en zonas rurales, caminos vecinales y establecimientos ganaderos, con la colaboración de familiares y vecinos

Efectivos de la Subcomisaría Tres Lagunas, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, continúan con el amplio operativo de búsqueda de Luciano Alonzo, quien se ausentó de su domicilio.

El sábado último se desarrolló la primera jornada de búsqueda con la participaron de integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección Frontera y Laguna Gallo.

Los uniformados se entrevistaron con familiares del hombre buscado a fin de reunir información sobre sus posibles desplazamientos y los lugares que frecuentaba.

De esa manera, organizaron distintos grupos de trabajo para ampliar los rastrillajes en los barrios 8 de Diciembre y San Antonio, establecimientos ganaderos, sectores de campo abierto y caminos vecinales cercanos a la Ruta Provincial N° 8.

Asimismo, se realizaron patrullajes a caballo para acceder a sectores de difícil transitabilidad y ampliar el área de cobertura.

El operativo contó además con la colaboración de familiares y pobladores, quienes acompañaron las tareas y aportaron datos de interés.

En la mañana de este domingo, en la segunda jornada, se sumaron a las tareas de búsqueda personal especializado de la Sección Canes, con perros adiestraros para trabajo de rastreo.

También se contó con la colaboración de cadetes y aspirantes a agentes para reforzar los rastrillajes por distintos sectores del lugar.

La búsqueda continúa activa, mientras se profundizan las tareas investigativas y se coordinan los operativos.

Alonzo es contextura física robusta, 1,60 metros de estatura, cutis trigueño, cabello blanco y ojos marrones claros y al momento de ausentarse vestía camisa blanca, pantalón marrón y ojotas.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información, se comunique a la línea de emergencias gratuita 911 o se dirija a la dependencia policial más cercana.



