Destacan las políticas de atención integral a los adultos mayores en Formosa

“Lo que dijo el Papa León no es más ni menos lo que aplicamos en Formosa como política social”, subrayó.

La administradora general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Teresa Galván, valoró las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de Formosa para garantizar la atención integral de los adultos mayores, en particular a través de las Casas de la Solidaridad.

Al referirse a las declaraciones del Papa León XIV durante su histórica visita a la Argentina, Galván sostuvo que sus reflexiones sobre las personas mayores coinciden con el trabajo que se desarrolla en la provincia.

“Lo que dijo el Papa León no es más ni menos lo que aplicamos en Formosa como política social. A nosotros nos rige la Doctrina Social de la Iglesia y es en esa línea que atendemos a todos los adultos mayores, en especial en nuestras Casas de la Solidaridad”, expresó.

Asimismo, señaló que la “flamante” Constitución Provincial reconoce a los adultos mayores con rango constitucional, lo que, según remarcó, refuerza el compromiso con la atención de este sector vulnerable de la comunidad.

En cuanto a las prestaciones que se brindan en las Casas de la Solidaridad, la funcionaria explicó que el abordaje va más allá de la asistencia alimentaria e incluye el acompañamiento emocional, la atención sanitaria y las actividades destinadas a preservar las capacidades cognitivas.

“Si bien la nutrición es una parte fundamental en la salud, no nos limitamos solamente a ello, sino también a esa contención emocional que es tan necesaria en el adulto mayor”, manifestó.

En esa línea, destacó la realización de distintos talleres orientados a estimular las capacidades cognitivas y contribuir a prevenir el deterioro asociado al paso de los años. Además, indicó que en estos espacios se trabaja de manera integral sobre la salud, la alimentación y la atención social.

Por otra parte, Galván atribuyó el sostenimiento de estas políticas públicas a la administración de los recursos provinciales y al presupuesto dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán, para garantizar que las prestaciones lleguen a sus destinatarios.

Finalmente, se refirió al impacto de los sucesivos incrementos salariales otorgados en la provincia sobre los pensionados y sostuvo que tuvieron efectos beneficiosos para este sector.

“Hay que resaltar que ninguno de los ajustes que hicieron a nivel nacional repercutió en nuestras políticas públicas hacia los adultos mayores”, concluyó.



