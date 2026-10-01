Nacif: “Mientras algunos discuten cómo impedir una candidatura, nosotros defendemos un modelo que garantiza derechos”
El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, se refirió al escenario político provincial y nacional, cuestionando que gran parte de la discusión pública esté concentrada en situaciones que todavía no ocurrieron, como una eventual proscripción del gobernador Dr. Gildo Insfrán para presentarse nuevamente como candidato.
“Resulta llamativo que el debate político gire alrededor de cómo impedir que el Dr. Gildo Insfrán vuelva a ser candidato, cuando existe un pueblo que lo acompaña, respalda y ratifica su confianza. Un pueblo que reconoce en él a un conductor capaz de integrar, incluir, generar progreso y hacer de la justicia social una realidad cotidiana”, sostuvo Nacif.
“Siempre sostengo que nuestra forma de gobernar es única. En un país donde cada vez quedan menos espacios que defienden la gratuidad de la educación, la salud pública, el acceso a la vivienda, el acompañamiento a la producción, la conectividad y la protección de nuestros niños, jóvenes, adultos y personas mayores, nuestro Gobierno Provincial, continúa sosteniendo políticas de Estado que garantizan derechos y oportunidades para todos, vivan donde vivan. Algo que no responde a circunstancias electorales, sino a una decisión política permanente de construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva, determinó.
“El Gobierno nacional y todos los sectores políticos que acompañan sus decisiones, solo quieren debilitar y terminar con los derechos adquiridos y el futuro de nuestro pueblo”, detalló Nacif.
“Quieren quebrar una forma de gobernar que demuestra que el Estado puede y debe estar presente. Para ellos, cada persona tiene que arreglarse sola, en una sociedad donde parece imponerse el sálvese quien pueda. En esa lógica, quien tiene recursos puede avanzar y quien no los tiene queda abandonado a su suerte. Nosotros no compartimos esa concepción de país ni de sociedad”, afirmó.
“ La discusión de fondo no debería ser cómo impedir que un dirigente participe de una elección, sino qué proyecto político ofrece mejores respuestas a las necesidades de la gente, pero de eso no hablan porque no lo tienen”, determinó..
“Las candidaturas deben resolverse conforme a la Constitución y las leyes, respetando la voluntad del pueblo, algo que se gana conociendo y transitando el territorio, y dando soluciones a desafios concretos, algo que ya nos demostró Insfran que esta mas que preparado para hacerlo”, finalizó Nacif.