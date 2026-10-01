Ibarreta: Solidaridad y gestión comunitaria en salud

En un acto que resalta la importancia de la colaboración interinstitucional, el Hospital Distrital III de Ibarreta, junto a la Escuela Especial N.º 13 y la asociación Cilsa, entregó este martes una silla de ruedas a un beneficiario, evidenciando la diferencia entre un modelo provincial inclusivo y las políticas nacionales de ajuste.

FD: #formosaaldia.com.ar

La directora del hospital, doctora Vivían González, destacó la importancia de esta acción conjunta, que no solo mejora la movilidad de las personas, sino que también simboliza la solidaridad y la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

La entrega de la silla de ruedas fue un claro ejemplo de cómo la articulación entre diferentes instituciones puede generar un impacto positivo en la vida de los ciudadanos. "Una silla de ruedas es más que movilidad; es autonomía", afirmó González, subrayando la relevancia de estos gestos en la vida cotidiana de quienes más lo necesitan.

González enfatizó, además, que el trabajo en red entre el hospital, la escuela especial y la organización civil Cilsa es un modelo a seguir. "Detrás de cada gesto hay profesionales que escuchan, gestionan y articulan respuestas", remarcó.

En este contexto, destacó y reconoció el esfuerzo conjunto y el compromiso del gobierno provincial, liderado por Dr. Gildo Insfrán, con la salud como “un derecho y no como un gasto a recortar”.

Como reflexión final, la profesional expresó: "Cuando se quiere, se puede. Si hay comunicación e interacción positiva entre las instituciones, todo se refleja en resultados positivos".

Este enfoque terminó resaltando la importancia de la solidaridad y el trabajo en conjunto, que no solo beneficia a un individuo, sino que también impacta en el bienestar de familias y comunidades enteras.



