Los camiones sanitarios de Formosa realizaron 1381 mamografías gratuitas en octubre

Los operativos de detección temprana del cáncer de mama continuarán hasta el 15 de noviembre en localidades del interior y barrios de la Capital.

En el marco de Octubre Rosa, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, realizó 1381 mamografías gratuitas con sus dos camiones sanitarios. El recorrido comenzó el 3 de octubre en el barrio Stella Maris de la ciudad capital y se extendió a distintos puntos de la provincia.

Según el balance de octubre, el camión sanitario Nº 1 realizó 788 mamografías y el Nº 2, otras 593.

En la Capital, los equipos atendieron en los barrios Lote 110, Lote 111, Liborsi, Eva Perón, El Pucú, San Antonio y Simón Bolívar. También hubieron jornadas en la Costanera, la Plaza San Martín y el Hospital Distrital Nº 8 “Eva Perón”.

En el interior, el recorrido incluyó Misión Laishí, Herradura, Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Las Lomitas, Villa Dos Trece, El Colorado, Pirané, Villa General Güemes, Laguna Blanca, Subteniente Perín y Fontana. Las últimas jornadas de octubre se realizaron el día 31 en Palo Santo y Laguna Naineck.

“Con los camiones sanitarios acercamos la mamografía a todos los lugares del territorio formoseño. Poder hacerse el estudio en el barrio o en la propia localidad facilita el acceso a los controles y ayuda a reducir las dificultades que implica un traslado”, señaló el subsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Manuel Cáceres.

El despliegue de las unidades móviles forma parte de la política sanitaria que impulsa el Gobierno provincial, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, para facilitar el acceso a estudios y controles.

Hasta el 15 de noviembre, los equipos seguirán recorriendo la provincia y complementarán la atención que brindan durante todo el año los hospitales y centros de salud de la red pública provincial que cuentan con mamógrafos.

“Octubre Rosa nos permite reforzar un mensaje que sostenemos todo el año. La mamografía puede detectar alteraciones antes de que aparezcan síntomas. Por eso, alentamos a las mujeresa consultar con su médico para saber cuándo les corresponde hacerse el estudio”, concluyó Cáceres.



