La reciente edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos contó con cerca de 150 participantes

Organizada por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se desarrolló de manera virtual y reunió a cursantes de la Capital y del interior.

Los días 12 y 13 de noviembre, la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria de la cartera sanitaria provincial, llevó adelante la edición Nº 78 del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, con la participación de alrededor de 150 personas.

La capacitación fue desarrollada mediante la plataforma virtual Zoom y contó con asistentes conectados desde diferentes localidades del interior provincial y de la ciudad capital, superando el cupo de inscripción previsto inicialmente y reflejando el interés de la comunidad por acceder a esta propuesta formativa que el Gobierno de Formosa ofrece de manera completamente gratuita.

Al respecto, el subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete, destacó la importancia de sostener estas instancias formativas y ampliar las posibilidades de acceso para quienes desarrollan actividades vinculadas con la elaboración, preparación, conservación, transporte y comercialización de alimentos.

En ese sentido, señaló que “la formación de las personas que manipulan alimentos es fundamental para garantizar prácticas higiénicas adecuadas y prevenir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), que pueden representar un riesgo para la salud de la población”.

Asimismo, explicó que este tipo de cursos brindan herramientas y conocimientos necesarios para incorporar buenas prácticas en cada una de las etapas de manipulación, desde la recepción de las materias primas hasta la preparación, conservación y distribución de los productos alimenticios.

Convocatorias programadas para las próximas semanas

Por otra parte, Cañete informó que los días 18 y 20 de noviembre, de 8 a 12 horas, se dictará la edición Nº 79 del Curso de Manipulación Segura de Alimentos en la localidad de Laguna Naineck.

En esta oportunidad, será ofrecida con modalidad presencial con sede en la Oficina de Empleo de la Municipalidad, estando destinada especialmente a emprendedores, trabajadores gastronómicos y transportistas de alimentos.

En esa línea, anticipó también, que para la última semana del mes en curso está programado el encuentro N° 80 de esta capacitación, nuevamente bajo modalidad virtual. La fecha exacta será confirmada y difundida en el transcurso de los días siguientes.

“Esta instancia se brindará, principalmente, para dar respuesta a la alta demanda de interesados que superó el cupo previsto para la última capacitación virtual, motivo por el cual se decidió cerrarlas inscripciones al cabo de pocos días de ser anunciadas”, expuso Cañete.

No obstante, aclaró, que ya está agendada una nueva convocatoria “para que los que deseen puedan inscribirse, participar del curso y obtener su Carnet de Manipulador Seguro de Alimentos, un documento que exige el Código Alimentario Argentino y que tiene validez en todo el país”,

De esta manera, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa promoviendo la formación y actualización de conocimientos de quienes trabajan en el ámbito alimentario, fortaleciendo las acciones de prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos y el cuidado de la salud de toda la comunidad.



