La EPES Nº 67 se destaca a nivel nacional en Biología tras capacitarse en los laboratorios del Politécnico

Estudiantes de la institución capitalina clasificaron a la instancia nacional de Biología en Río Cuarto tras una valiosa experiencia de trabajo conjunto con el Instituto Politécnico Formosa. Además, la comunidad educativa sumó destacados podios en atletismo, futsal, vóley y natación.

La Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) Nº 67 “Emilio Puchini”, de la ciudad capital, atraviesa una destacada agenda de logros pedagógicos y deportivos que ponen de manifiesto el esfuerzo estudiantil, el acompañamiento docente y el trabajo articulado dentro del sistema educativo provincial.

Uno de los hitos más significativos del año es la clasificación a la instancia nacional de las Olimpiadas de Biología, que se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Tras competir entre 268 escuelas de todo el país, la EPES Nº 67 alcanzó el puesto 29 del ranking nacional, convirtiéndose en la única escuela secundaria pública de la provincia en acceder a esta fase decisiva, en la que también participará el Instituto Privado “General San Martín”.

Este logro académico contó con un claro ejemplo de integración territorial e interinstitucional. Ante la necesidad de contar con un espacio de laboratorio para las prácticas, la comunidad educativa de la EPES Nº 67 solicitó la colaboración del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”. La institución superior abrió sus puertas y preparó intensivamente a los estudiantes durante tres jornadas en los contenidos teóricos y experimentales para la competencia.

Desempeño deportivo de excelencia

En el plano deportivo, las estudiantes de la institución conquistaron el primer puesto en la categoría Sub 18 y el segundo lugar en la categoría Sub 14 durante la Maratón Estudiantil y Carrera de Postas.

Asimismo, el equipo masculino de futsal se consagró subcampeón en la categoría Sub 14, mientras que en natación la alumna Paulina Uriel obtuvo una destacada actuación al lograr el segundo puesto en los Juegos Evita.

La agenda deportiva se completó con la sobresaliente participación del equipo femenino Sub 14 de vóley y el tercer lugar obtenido por el equipo docente en la Olimpiada Docente.



