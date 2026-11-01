El Hospital de la Madre y el Niño acompaña activamente la Semana del Prematuro

Con una nutrida agenda organizada de manera conjunta por diferentes áreas y la participación interdisciplinaria de profesionales.

En el marco de la Semana del Prematuro, que está conmemorando el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano entre el 11 al 17 de noviembre, el Hospital de la Madre y el Niño lleva adelante una serie de actividades destinadas a visibilizar los derechos de los bebés nacidos antes de término, promover los cuidados integrales que necesitan y destacar el acompañamiento fundamental de sus familias durante todo el proceso de atención.

La jefa del Servicio de Neonatología del nosocomio, médica pediatra Liliana Coronel, explicó que esta conmemoración se desarrolla anualmente durante la tercera semana de noviembre y culmina el día 17, cuando se celebra el Día Mundial del Prematuro.

“Desde el martes 11 se vienen desarrollando variadas actividades. Esa agenda programada va culminar el 17 de noviembre, desde las 11 horas en el hall del hospital, donde vamos a agasajar a los niños y niñas nacidos prematuros y a los familiares que han transitado por nuestro servicio, como así también a quienes actualmente se encuentran internados”, comentó.

La profesional señaló que esta semana apunta a concientizar a la comunidad y reunir a las familias que forman parte de la experiencia neonatal, para reflexionar sobre la importancia de los cuidados que reciben estos pequeños y el trabajo que realizan diariamente los equipos de salud para proteger su crecimiento y desarrollo.

Este año, la campaña se desarrolla bajo el lema “Pequeños guerreros con grandes derechos”, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades particulares de los bebés prematuros y sus familias, promoviendo el acceso a una atención médica especializada, integral y humanizada.

En ese sentido, Coronel subrayó que “uno de los principales ejes de trabajo durante estos días es la prevención de los nacimientos prematuros mediante los controles prenatales adecuados”.

También remarcó el derecho de los recién nacidos a recibir atención de calidad en establecimientos que cuenten con equipamiento apropiado y profesionales especializados en neonatología.

Atención especializada y acompañamiento familiar

La profesional puso especial énfasis en el papel que cumple la familia durante la internación y recuperación de los bebés prematuros. “El contacto con la familia es un derecho que abrazamos, porque la familia del prematuro es la mejor y más poderosa terapia que tenemos para lograr que los recién nacidos se recuperen lo más rápidamente posible”, sostuvo.

En esa línea, resaltó la importancia del contacto piel a piel entre la madre y su bebé, así como de la lactancia materna y la calostroterapia, mediante la cual se suministran pequeñas cantidades de calostro, especialmente valiosas para fortalecer las defensas del recién nacido y contribuir a su recuperación.

Por otra parte, indicó que el acompañamiento no termina cuando el bebé recibe el alta hospitalaria, sino que debe continuar mediante controles y programas específicos que permitan evaluar su crecimiento y desarrollo.

Acerca de ello, puntualizó que, en Formosa, ese seguimiento se realiza en el Hospital de la Madre y la Mujer, a través del Consultorio de Alto Riesgo Neonatal, donde los niños acceden a la atención de diferentes especialistas, entre ellos genetistas, cardiólogos, nutricionistas y oftalmólogos.

Para cerrar, la pediatra puso en relieve el trabajo interdisciplinario que caracteriza al Servicio de Neonatología del Hospital de la Madre y el Niño, integrado por médicos neonatólogos, enfermeros especializados, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales, entre otros profesionales.

“Estamos rodeados de un equipo de profesionales muy rico, todos ellos indispensables para la recuperación y el seguimiento del recién nacido”, expresó, al tiempo que valoró el compromiso cotidiano de los trabajadores de salud con la atención de los bebés prematuros y el acompañamiento de sus familias.



