La primera Feria de la Carne vendió más de 19 toneladas en una jornada

El coordinador del Mercado Frutihortícola de la Municipalidad, Alejandro García, informó que la primera Feria de la Carne, realizada el sábado 31 de octubre en el predio del mercado, cerró con más de 19.000 kilos de carne vendidos y un movimiento económico superior a los 180 millones de pesos. Más de 5.000 personas pasaron por los puestos durante la jornada.

García contó que la respuesta superó lo que el área tenía previsto y que hubo vecinos esperando la apertura desde antes del amanecer. “Sabíamos que iba a ser un lindo evento, pero nos encontramos con muchísima gente que vino de toda la ciudad desde horas tempranas, con personas apostadas desde la madrugada”, describió.

Participaron 11 carnicerías, que vendieron todo lo que llevaron. Según precisó el funcionario, algunas tuvieron que reponer mercadería entre tres y cinco veces para sostener las ofertas y promociones hasta el final. La feria sumó además 21 puestos de frutas y verduras.

De acuerdo con los datos del área, se comercializaron más de 11.000 kilos de carne vacuna, 3.000 de pollo, 2.000 de cerdo y 3.000 de pescado, la mitad de río y la otra mitad de mar.

García explicó que la propuesta surgió de un pedido del intendente Jorge Jofré. “Esto nace de la decisión política del intendente, que pidió que tengamos en cuenta la situación económica por la que están atravesando nuestros vecinos y que pongamos a su disposición herramientas para acceder a productos de calidad y a buenos precios”, remarcó.

“Ya estamos trabajando en la fecha para el próximo evento”, adelantó García. La segunda edición se hará entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre, y habrá otra antes de las fiestas, a la que se sumarán nuevas empresas y productos lácteos y panificados, entre otros rubros.



