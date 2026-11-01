Se implementó un amplio operativo de seguridad ciudadana

Abarcó los barrios 240 Viviendas, 6 de Enero, Toba, Libertad y Bolsón Grande

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana, dependiente de la Unidad Regional Tres, desplegaron un amplio operativo que permitió reforzar la tarea preventiva, esclarecer ilícitos y mantener un contacto de mayor cercanía con vecinos de distintos barrios.

Entre los resultados del trabajo policial, se destacan la detención de dos hombres imputados en causas judiciales por “Robo y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar” y el secuestro de una radio portátil, un lavarropas semiautomático, dos amoladoras, entre otros objetos.

Los procedimientos se realizaron en los barrios 240 Viviendas, 6 de Enero, Toba, Libertad y Bolsón Grande, donde los elementos fueron hallados durante recorridas preventivas y tareas investigativas.

Todos los secuestros y detenidos fueron trasladados a las dependencias y quedaron a disposición de la Justicia provincial.