La obra que reforzará el abastecimiento de agua potable en el sudoeste de Formosa alcanzó un 86% de avance

La ampliación del sistema de distribución de agua potable en el sudoeste de la capital alcanzó un 86% de avance. El Gobierno de Formosa ejecuta la obra con recursos propios tras la paralización de los trabajo por la interrupción del financiamiento del Gobierno nacional. Más de 10 kilómetros de nuevos acueductos fortalecerán el abastecimiento en los barrios 28 de Junio y La Nueva Formosa, así como en sectores aledaños.

La ampliación del sistema de distribución de agua potable en el sudoeste de la ciudad de Formosa registra un 86% de avance. En esta etapa se instalaron 3.655 metros de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 710 milímetros de diámetro. Los trabajos se concentran en la colocación de caños mediante tunelería, la construcción de cámaras y el inicio de las conexiones con la infraestructura existente.

Se trata de una obra estratégica que fue anunciada por el gobernador Gildo Insfrán durante la apertura de sesiones legislativas, el 1° de marzo de 2026, la cual beneficiará a más de 100 mil habitantes y fue paralizada por la gestión nacional.

Entre las tareas a ejecutar se está iniciando el cruce subterráneo en el sector de Circunvalación, Juan Manuel de Rosas, Jauretche y la avenida 28 de Junio. También se trabaja en la construcción de 29 cámaras para válvulas de aire y de desagüe distribuidas a lo largo de la traza, de las cuales 10 se encuentran finalizadas a la fecha.

Además, comenzaron las tareas de conexión con el acueducto principal de la avenida Juan Domingo Perón y con los centros de distribución de los barrios 28 de Junio y La Nueva Formosa.

Dos tramos para ampliar la distribución hacia el sudoeste

El nuevo sistema comprende dos tramos que, en conjunto, superan los 10 kilómetros. El primero se extiende por más de 5,6 kilómetros, con cañerías de 710 milímetros, desde el empalme con el acueducto existente en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y Estanislao del Campo hasta el Centro de Distribución y Rebombeo del barrio 28 de Junio.

Desde ese punto parte el segundo tramo, de 4,52 kilómetros, con cañerías de 560 milímetros, que llega al Centro de Distribución de La Nueva Formosa. El diseño prevé una conexión que permitirá enviar agua directamente hacia ese barrio si la estación de bombeo del barrio 28 de Junio queda temporalmente fuera de servicio.

Actualmente, un mismo acueducto abastece a cinco centros de distribución ubicados en 2 de Abril, Cono Sur, La Nueva Formosa, Villa del Carmen y San Antonio. La ampliación aumentará la capacidad de transporte de agua potable hacia el sudoeste y sumará una vía alternativa de abastecimiento. También facilitará futuras conexiones en sectores en urbanización que hoy carecen de una red cercana.

La provincia reactivó los trabajos con recursos propios

La obra había quedado paralizada tras la interrupción del financiamiento por parte del Gobierno nacional. Ante esa situación, el Gobierno de Formosa decidió reactivar los trabajos con recursos provinciales para sostener una obra necesaria para el abastecimiento de agua potable en una de las zonas de mayor crecimiento de la Capital.

Durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo, el gobernador Gildo Insfrán advirtió sobre la paralización de obras hídricas comprometidas por Nación y se refirió al Acueducto del Norte y al Acueducto para el Desarrollo Formoseño, incorporados a la Constitución como causas provinciales.

En ese contexto, la continuidad de la ampliación en el sudoeste de la capital forma parte de la decisión del Gobierno provincial de sostener la inversión en infraestructura hídrica para mejorar el abastecimiento de los barrios y acompañar su crecimiento.







