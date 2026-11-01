Éxito total en el Quinto Remate de Gala de Cabañas Formoseñas Integradas

Con una gran concurrencia de productores ganaderos de toda la provincia, se llevó a cabo el viernes 13 de noviembre la V Edición del Remate de Gala de Cabañas Formoseñas Integradas (CFI) en los predios de la Sociedad Rural de Formsa .

El evento se consolidó una vez más como el punto de encuentro anual para celebrar el sostenido crecimiento de la ganadería local y reconocer la confianza de quienes acompañan el trabajo del grupo de cabañeros.

Durante la jornada, Federico Doldán , presidente de Cabañas Formoseñas Integradas, destacó los avances del sector en los últimos años y renovó el compromiso del grupo: "Renovamos nuestro compromiso en seguir profundizando el mejoramiento genético y elevar más aún la calidad de nuestra hacienda y la de los diferentes productores que nos acompañan año tras año", expresó, subrayando que el objetivo principal continúa siendo garantizar la rusticidad y adaptabilidad de los reproductores machos y hembras para lograr mejores terneros en todo el territorio provincial.

Cabañas participantes y volumen de ventas

Del evento formaron parte destacadas cabañas de la provincia, que aportaron su genética con el sello de calidad tradicional de CFI: Cabaña Montelindo, El Kavure; Santa Úrsula, Doña Beatriz, Don Nicasio, Santa Renata, Los Yeyos, , Ba Pío, Toro Paso, Rincón del Pombero, quienes con el acompañamiento de las cabañas Nueva Valencia, La Pradera, Magomarau, Don Sergio y Dos Quebrachos conforman el grupo Cabañas Formoseñas Integradas

En cuanto a la oferta comercial, el remate pre-gala puso a la venta 200 hembras , entre terneras, vaquillas para servicio y preñadas. En tanto, la gala central incluyó la salida a pista de 20 terneras y vaquillas de categoría Élite , coronando una jornada de excelente nivel genético para la ganadería formoseña.

La comercialización estuvo a cargo de la firma Ganadera Don Raúl, asegurando agilidad y transparencia en las ventas. Asimismo, el evento contó con el auspicio institucional de importantes entidades del sector como Brangus, Braford y Brahman, reafirmando el posicionamiento de la genética bovina regional en los más altos estándares de calidad.



