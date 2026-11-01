Este sábado, las excavadoras de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa limpiaron el canal principal de desagüe pluvial que corre junto a la avenida Italia, desde el riacho El Pucú hasta la avenida Nicolás Avellaneda. El trabajo lo hizo la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, que depende de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, como parte de un operativo que también llegó a otros barrios de la ciudad.

En los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio, las cuadrillas destaparon los cruces de calles e hicieron cuneteo manual. Lo que se sacó fue directo a los camiones, para que no quedara amontonado al borde de las cunetas.

En el Circuito Cinco hubo tareas preventivas y cuneteo. Un equipo recorrió los puntos donde más se junta el agua, limpiando sumideros y destapando alcantarillas. En los barrios 6 de Enero y República Argentina se hizo cuneteo manual y con máquinas.

El área de Infraestructura Pluvial de la Dirección de Obras Públicas trabajó en el barrio San Martín. Con ayuda del camión desobstructor, limpió a mano las cámaras de las bocas de tormenta de Maipú y Belgrano y de Juan José Silva y Jujuy.

El mismo equipo limpió las cunetas de Maipú y Catamarca, en el Liborsi, y las de Santa Fe y Malvinas Argentinas, en el 16 de Julio. En estos tres barrios se trabajó a pedido de los vecinos, y la mayoría de los reclamos entraron por el Centro de Atención al Vecino.



