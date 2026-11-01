María Laura Giménez, Judith Guanes, Pilar Eidelman y Leonardo Aguirre, conforman el equipo de jóvenes profesionales formoseños que obtuvo el primer lugar entre 23 proyectos presentados en el Ideatón Federal del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Su proyecto, “Aprovechamiento y valor agregado de bananas verdes y descartes de la producción bananera de Formosa”, propone utilizar esa fruta para elaborar harina y premezclas sin gluten. La iniciativa busca abrir nuevas oportunidades comerciales para los pequeños productores y contribuir al programa provincial de asistencia alimentaria para personas con celiaquía.

El proyecto, que forma parte del Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), plantea articular al PAIPPA, Nutrifor y al Ministerio de la Comunidad para generar oportunidades productivas y ampliar la soberanía alimentaria.

La viabilidad se apoya en las capacidades técnicas y productivas de los organismos provinciales. Su trabajo articulado permitiría acompañar a los pequeños productores, procesar la materia prima y elaborar alimentos. Sobre esa base, se podrá evaluar la puesta en marcha de la iniciativa.



