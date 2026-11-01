El viernes 13, las ferias PAIPPA y de Soberanía Alimentaria comercializarán chivitos del oeste formoseño

Se contará con un total de 300 reces y estará a siete mil pesos el kilogramo.

El Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), adelantó que el próximo viernes 13 sumará a la comercialización de las ferias paipperas y de Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF) los chivitos del oeste formoseño.

Al respecto, Rubén Casco, coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) e informó que “los chivitos son de los productores provenientes de la Ruta N°86, principalmente de los parajes La Esperanza, Río Muerto, El Solitario”.

Además, indicó que “se contará con 300 reces”.

En este sentido, comentó que “ya está todo organizado para que este domingo 8, el equipo técnico y el frigorífico móvil, lleguen a esa zona de la región, para arrancar el lunes con el trabajo y tener los productos en la ciudad capital el jueves previo a las ferias”.

En cuanto al precio, comunicó que “será de siete mil pesos el kilogramo tanto para la familia que comprará como para el productor que comercializará estos chivitos que son de muy buena calidad”, cerró.



