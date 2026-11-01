La recolección nocturna del domingo se adelanta al sábado

La Municipalidad de la Ciudad de Formosa informó que el domingo 8 de noviembre no se prestará el servicio de recolección domiciliaria de residuos del turno noche, por conmemorarse el Día del Empleado Municipal.

La modificación alcanza a los barrios San Miguel, Independencia y Don Bosco, y a los sectores Centro Norte y Centro Sur. En esas zonas el recorrido se adelanta al sábado 7 de noviembre, en el turno noche.

Se pide a los vecinos que saquen los residuos el sábado, en bolsas bien cerradas, y que no los dejen en la vereda el domingo, día en que no habrá recolección. Quienes no lleguen a sacarlos el sábado deberán esperar al lunes, cuando el servicio retoma su cronograma habitual.

Desde el Municipio agradecieron la comprensión y la colaboración de las familias de los barrios alcanzados.



