Bomberos extinguieron el incendio intencional de una casa en el barrio 7 de Mayo

Por el caso no hubo personas lesionadas, sí pérdidas materiales

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina investigan un incendio intencional registrado en una casilla precaria ubicada en el barrio 7 de Mayo.

El hecho se registró en la madrugada del sábado último, cuando los uniformados verificaron un requerimiento por el incendio de una casilla precaria que se encontraba sin moradores.

De inmediato se solicitó personal del Cuerpo de Bomberos que realizó las tareas de extinción logrando apagar el fuego.

Luego, una mujer que llegó al lugar manifestó ser propietaria de la instalación precaria y explicó que en su interior tenía diversas prendas de vestir y una cama.

Conforme a las pericias realizadas por Bomberos, el incendio se habría generado de manera intencional.

Por el caso se recepcionó la denuncia a la damnificada y se inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial.

Los uniformados continúan la tarea investigativa a fin de establecer la identidad del presunto autor del hecho.