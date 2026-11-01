Ibáñez calificó de “descabellada” la idea de instalar peajes en rutas formoseñas

El ministro de Eomía de Formosa, advirtió que el volumen de tránsito no justifica el cobro de peajes y que la medida busca encubrir la retención ilegal del impuesto a los combustibles.

Durante su habitual recorrida de los sábados por el programa Soberanía Alimentaria Formoseña, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, destacó el rol clave de las ferias para cuidar el bolsillo familiar y puso en valor al Instituto PAIPPA en la economía de los productores locales.

“Las ferias del PAIPPA, las municipales y Soberanía Alimentaria son fundamentales porque permiten que los productores formoseños y los emprendedores vendan sin intermediarios, directamente al consumidor, logrando bajar los precios en este momento tan difícil que estamos viviendo”, sostuvo Ibáñez, resaltando también el acompañamiento permanente del Banco Formosa con beneficios tanto para comercios como para consumidores.

Fuerte rechazo a los peajes y reclamo por fondos retenidos

Por otra parte, el titular de la cartera económica provincial se refirió a la reciente publicación en el Boletín Oficial del Gobierno nacional que plantea la concesión con peaje de sectores de las rutas nacionales 11, 81 y 86 en territorio formoseño, calificando la iniciativa como “inviable y desconectada” de la realidad regional.

“¿A quién se le ocurre que va a venir una empresa privada a hacer todos los arreglos que hay que hacer en la ruta 86 o la 81 y va a recuperar esa inversión con peaje? Los estudios históricos de Vialidad Nacional siempre demostraron que ninguna ruta de suelo formoseño tiene la cantidad de tránsito de vehículos, camiones y colectivos que permita mantenerlas con peaje, como ocurre en los accesos a Buenos Aires”, explicó.

En ese sentido, Ibáñez denunció que “lanzan estos globos de ensayo de las privatizaciones porque no quieren disponer de los fondos que legítimamente corresponden por ley, que son los del impuesto a los combustibles para Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. Cobran el impuesto desde diciembre de 2023 hasta hoy, pero no transfieren los recursos”.

Asimismo, consideró que “son ideas descabelladas para tapar el motivo real”, lamentando que “hoy las rutas están destrozadas, es un pozo al lado del otro; no es cuestión de mantenimiento o de cortar los yuyos, hay que hacer inversiones muy grandes para reconstruir la red vial”, concluyó, recordando que la provincia ya ha elevado los reclamos formales en todos los ámbitos institucionales correspondientes.



