El IPP desarrolló un Conversatorio de Estudios Superiores para acercar la oferta académica provincial a jóvenes y docentes

Estuvo destinado a equipos directivos, docentes, estudiantes del nivel superior y público en general.

Con el objetivo de difundir la amplia oferta académica superior gratuita que garantiza el Gobierno de Formosa para el ciclo lectivo 2027, este sábado 14, se llevó a cabo el Conversatorio de Estudios Superiores en las instalaciones del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”.

La actividad reunió a directivos y docentes de distintos establecimientos educativos, y contó con la participación del secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; el director del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, Horacio Gorostegui; y el rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole.

Al respecto, el rector del IPP, Sergio Torres, explicó los alcances de la iniciativa: “Tiene el objetivo de dar a conocer las carreras de estudios superiores que se realizan tanto en el Instituto Politécnico de Formosa como en la UPLaB, para que los docentes y directivos puedan contar con la información y acercar a las familias y estudiantes, poniendo de manifiesto la voluntad del Estado provincial para disponer de forma gratuita y libre el acceso a estas carreras”.

En este sentido, subrayó que “el IPP trabaja de manera articulada con el sistema educativo provincial, es decir con el Ministerio de Cultura y Educación, el Instituto Politécnico de Formosa, la Universidad Provincial de Laguna Blanca y en ese sentido se ponen en conocimiento todas las carreras que van a estar en el 2027 disponibles para que los jóvenes puedan acceder a estos estudios”.

Asimismo, Torres destacó que “Formosa cuenta con grandes posibilidades. La acción del Estado formoseño pone en disponibilidad todas las carreras de estudios superiores para que los jóvenes puedan hacerlo en cercanía de sus hogares y con la posibilidad de desarrollar el interés de cada uno y de sus familias”.

Finalmente, remarcó que “hay una gran inversión de la provincia”, recordando que “el Estado nacional ha dejado de acompañar a las provincias, ha roto el federalismo; pero en Formosa nosotros no nos vamos a detener, porque la voluntad y la premisa del gobernador Gildo Insfrán es seguir trabajando y es lo que estamos haciendo para dar a conocer las oportunidades que tienen los jóvenes”, concluyó.







