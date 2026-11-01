Compromiso del Gobierno provincial con los recursos naturales y la formación universitaria

En el marco de la III Jornada de Investigación y I Jornada de Extensión de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), realizada el jueves 12, la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, presentó dos proyectos orientados a la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales de la provincia.

Las experiencias, desarrolladas en el marco del Programa de Cambio Climático, Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, permitieron compartir con la comunidad universitaria el trabajo que se lleva adelante para proteger al yaguareté y planificar el manejo del Bañado La Estrella. Ambas propuestas vinculan el conocimiento científico y técnico con la participación de las comunidades y las acciones de gestión en el territorio.

Convivir con el yaguareté y acompañar a quienes producen

El proyecto titulado “Programa Conviviendo con el Yaguareté (Panthera onca)”, presentado por su autora, la magister Ana Gutiérrez, alcanzó el mayor puntaje otorgado por el comité evaluador y recibió el primer premio en extensión.

La iniciativa protege a una especie en peligro crítico de extinción, declarada Monumento Natural Provincial y Nacional. Su objetivo central es promover la convivencia armónica entre las actividades productivas locales y el yaguareté, a través del uso sustentable de los corredores biológicos, la reducción de conflictos con el ganado, la articulación interjurisdiccional y la respuesta rápida ante la presencia de la especie.

Para alcanzar estas metas, el organismo lleva adelante acciones articuladas con las fuerzas de seguridad, fundaciones, la Administración de Parques Nacionales (APN) y otros organismos interjurisdiccionales.

Durante la exposición se compartieron los resultados de los cuatro ejes de gestión del programa. En materia de monitoreo, Formosa alberga a 9 de los 20 ejemplares estimados en la región chaqueña y administra una base de datos georreferenciada iniciada en 2018 (con cerca de 70 registros de fototrampeo, collares satelitales, huellas y avistajes) que, articulada con el Programa de Ordenamiento Territorial (POT-For), comprobó el uso estratégico de los corredores biológicos, en especial el corredor central entre el Bañado La Estrella y Palo Santo.

En el plano normativo y judicial, el trabajo incluyó la puesta en vigencia del Protocolo de registro y actuación ante la presencia de yaguareté (Disposición N° 118/25), la elaboración conjunta del “Protocolo de Avistaje Responsable y Actuación ante la Presencia de Yaguareté (Panthera onca) en el Río Bermejo” junto a la Subcomisión Chaqueña, y el trabajo con la Policía de Formosa que permitió lograr dos condenas ejemplares por caza furtiva, históricas en el país.

Asimismo, mediante el proyecto “Corredor ecológico y la interrelación bosque-productor-grandes felinos”, se asiste a 11 pequeños productores ganaderos con medidas antipredatorias, cámaras trampa, reforestación con especies nativas y cartelería preventiva. Esta labor se complementó durante 2026 con capacitaciones dictadas en Ingeniero Juárez, Pozo del Tigre y Laguna Blanca, alcanzando a más de 300 participantes de 33 localidades pertenecientes a fuerzas de seguridad e instituciones educativas.

Planificar el Bañado La Estrella con las comunidades

Por su parte, la doctora Miryan Ayala presentó el trabajo “Plan de Manejo de la Reserva Hídrica Bañado La Estrella: enfoque metodológico y procedimientos”. La exposición permitió conocer las herramientas técnicas de esta planificación elaborada de manera conjunta con el equipo técnico del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para garantizar la conservación y el uso sustentable de este humedal emblemático.

El proceso comprendió la zonificación del área protegida y la formulación de distintos programas con sus respectivos proyectos, vinculados a ejes clave como la conservación, el turismo y la educación ambiental, entre otros. La participación se concretó mediante encuentros y encuestas junto a las comunidades locales —criollas y originarias—, instituciones educativas y fuerzas policiales, entre otros actores del territorio.

Las jornadas constituyen un espacio de gran importancia para visibilizar el trabajo de estudiantes e instituciones y compartir experiencias de investigación y extensión pensadas en función de las necesidades del territorio. El intercambio entre la universidad y los distintos actores de la comunidad contribuye a construir respuestas concretas a las demandas productivas, ambientales, turísticas y de salud, entre otras.

En este marco, el Gobierno de Formosa apuesta a la formación de jóvenes que participen activamente en el territorio y al fortalecimiento de instituciones que acompañen y promuevan la investigación y la extensión. La articulación del conocimiento científico y técnico con los saberes de las comunidades, mediante la participación de estudiantes, docentes, equipos técnicos y familias productoras, fortalece el compromiso de las nuevas generaciones con el desarrollo local y el cuidado del patrimonio natural de la provincia.



