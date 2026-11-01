Los procedimientos se realizaron en los barrios Don Bosco y La Pilar, de esta ciudad

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales secuestraron tres motocicletas y detuvieron a un sujeto, en el marco de trabajos de investigación por distintos ilícitos.

El primer procedimiento se concretó días atrás en calle 17 de Octubre al 900, del barrio Don Bosco, donde los investigadores identificaron a un hombre que manipulaba dos motocicletas en la vía pública, sin poder justificar la propiedad de los rodados.

Al verificar los números de motor y chasis, se estableció que una Yamaha Crypton, registraba pedido de secuestro vigente en una causa judicial, en tanto que una Motomel de 110 cilindradas fue trasladada hasta la dependencia policial en forma preventiva, debido a que el sujeto no contaba con las documentaciones que acrediten su propiedad.

El segundo caso se registró en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Nascimiento Filho, del barrio La Pilar, donde los policías secuestraron una Motomel SE de 110 cilindradas, que tenía pedido de secuestro vigente en una causa judicial.

Ambos procedimientos fueron documentados por personal de Policía Científica y tanto las motos como los detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial.