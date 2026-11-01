Formosa reforzará la vacunación infantil con una campaña en todo el territorio provincial

Del 16 de noviembre al 19 de diciembre, la iniciativa estará destinada a niños y niñas de cuatro grupos de edades, con el objetivo de verificar sus esquemas y aplicar las dosis pendientes.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa llevará adelante, del 16 de noviembre al 19 de diciembre, una campaña provincial para controlar y completar los esquemas de vacunación de niños y niñas nacidos en 2015, 2021, 2025 y 2026, con el propósito de fortalecer la prevención de enfermedades mediante la vacunación.

Bajo el lema “Formosa se une por la salud de nuestros chicos. Vacunas al día, infancias protegidas”, la iniciativa se desarrollará de manera simultánea en todo el territorio provincial, a través de los vacunatorios que funcionan en hospitales y centros de salud, además del Vacunatorio de La Familia, todos los días, de 7 a 20 horas.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, destacó que esta propuesta refuerza las acciones de inmunización que se realizan de manera permanente en la provincia y amplía las posibilidades de acceso para las familias.

“Queremos que todos los niños y niñas de nuestra provincia tengan sus vacunas al día, porque cada dosis aplicada representa una oportunidad de prevenir enfermedades y proteger su salud. Por eso, estamos poniendo a disposición de las familias todos los vacunatorios de la red pública, con horarios amplios para facilitar el acceso”, expresó.

El funcionario señaló, además, que la campaña permitirá reforzar el seguimiento de los esquemas de vacunación en distintas etapas de la infancia, especialmente en los grupos de edades convocados.

“Cada etapa del crecimiento requiere una protección específica y es fundamental que las vacunas se apliquen en el momento indicado. Con esta campaña queremos llegar a todas las familias, identificar los esquemas incompletos y garantizar que ningún niño o niña se quede sin las dosis que necesita”, sostuvo.

Cuatro grupos de edades

La campaña estará dirigida a cuatro grupos de niños y niñas, para verificar que cuenten con las vacunas correspondientes a cada etapa de su crecimiento, de acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación.

En el caso de los nacidos en 2026, se controlará que tengan aplicadas las vacunas indicadas para sus primeros meses de vida. Al nacimiento corresponden la BCG y la hepatitis B; a los dos meses, las primeras dosis contra el rotavirus, el neumococo, la poliomielitis (Salk) y la quíntuple; y a los tres meses, la primera dosis contra el meningococo.

A los cuatro meses deben recibir las segundas dosis contra el rotavirus, el neumococo, la poliomielitis y la quíntuple; a los cinco meses, la segunda dosis contra el meningococo; a los seis meses, las terceras dosis de Salk y quíntuple, junto con la primera dosis antigripal; y a los siete meses, la segunda dosis antigripal, según la edad cumplida y los antecedentes de vacunación de cada niño o niña.

Por su parte, para los nacidos en 2025 se verificará la aplicación de las vacunas indicadas al año de vida: primera dosis de la triple viral, refuerzo contra el neumococo y dosis única contra la hepatitis A.

También se controlarán las correspondientes a los 15 meses: primera dosis contra la varicela, refuerzo de la quíntuple, refuerzo contra el meningococo y segunda dosis de la triple viral. A los 18 meses corresponde la primera dosis contra la fiebre amarilla, según la edad cumplida.

En cuanto a los niños y niñas nacidos en 2021, deberán contar con las segundas dosis contra la varicela y de la triple viral, además de los refuerzos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y de la triple bacteriana celular, correspondientes al ingreso escolar.

Finalmente, para los nacidos en 2015 se verificará la aplicación del refuerzo contra la fiebre amarilla, la dosis única contra el virus del papiloma humano (VPH), el refuerzo de la triple bacteriana acelular y la dosis única contra el meningococo.

Sobre el trabajo que se llevará adelante durante la campaña, Atencia destacó la importancia de la tarea de los equipos de salud para identificar las dosis pendientes y facilitar que cada niño y niña complete su esquema de vacunación.

“Nuestros equipos van a estar trabajando en los vacunatorios para revisar los carnets, detectar las dosis que estén pendientes y completar los esquemas según la edad de cada niño. Es un trabajo fundamental porque nos permite acompañar a las familias y asegurar que la protección llegue a quienes la necesitan”, explicó.

La iniciativa también busca concientizar sobre la importancia de cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación, ya que las vacunas no solo brindan protección individual, sino que contribuyen a disminuir la circulación de enfermedades en la comunidad.

En ese sentido, Atencia remarcó que “la vacunación es una responsabilidad compartida entre el Estado y las familias. Desde el sistema público de salud garantizamos la disponibilidad de las vacunas y el trabajo de nuestros equipos, pero también es fundamental que los padres y responsables acerquen a sus hijos para completar los esquemas correspondientes”.

Cabe recordar que todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y obligatorias, y que su aplicación oportuna es fundamental para prevenir enfermedades y reducir el riesgo de complicaciones.

Por ello, se recomienda a madres, padres y responsables revisar los carnets de vacunación de sus hijos y acercarse al vacunatorio más cercano.



