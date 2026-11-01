Cuadrillas municipales perfilaron calles y realizaron cuneteo en barrios de la ciudad

Personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, trabajó este sábado en los barrios San Andrés, Bernardino Rivadavia y Covifol, con tareas de drenaje y arreglo de calles de tierra.

En San Andrés se destaparon los cruces de calles, que con la basura y la tierra acumulada frenan el escurrimiento cuando llueve. La cuadrilla también hizo cuneteo manual y cargó el material directamente en los camiones.

Sobre la avenida Chaco y Moreno, en el Bernardino Rivadavia, los operarios perfilaron la calzada y limpiaron cunetas. Ahí mismo quedaron ubicados los tubos de hormigón armado de 600 milímetros de diámetro con los que se va a construir un nuevo cruce de calle.

En Covifol el trabajo fue sobre la calle Echegaray, entre Saavedra y la avenida Gutnisky. Se perfiló, se distribuyó escombro y se compactó el suelo.

Las excavadoras de la Dirección, mientras tanto, extrajeron tierra que se usa para rellenar calles en distintos puntos de la ciudad.

Los equipos del Circuito Cinco estuvieron en El Porvenir y en el República Argentina, junto con cooperativas de trabajo. En El Porvenir limpiaron el área del yacimiento de donde se extrae suelo y sacaron tierra para las calles. En el República Argentina se perfiló con levantamiento de esquineros y se hizo cuneteo manual y con máquinas.

Las excavadoras de la Dirección, mientras tanto, extrajeron tierra que se usa para rellenar calles en distintos puntos de la ciudad.



