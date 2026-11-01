Es la última cita nacional de este año y se compone de dos ejes de trabajo.

Estudiantes y docentes formoseños están participando del tercer evento de Ciencias y Tecnología, en el marco de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología – Edición 2026, en Villa Giardino, en la provincia de Córdoba, a desarrollarse hasta el 27 de noviembre.

Con orgullo, compromiso y entusiasmo, la delegación emprendió viaje hacia esa ciudad cordobesa para formar parte de esta instancia, llevando el talento, la creatividad y el esfuerzo de toda una provincia, “demostrando que acá la educación es motor de oportunidades, innovación y futuro”.

Así lo resaltó el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, quien al brindar declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sostuvo que la educación “en Formosa es una cuestión de Estado y el nuevo rostro de la justicia social”.

Los dos ejes sobre los que versan los trabajos son las Ciencias, reuniendo a disciplinas como Naturales, Sociales, Ambientales, Educación Sexual Integral (ESI); y Tecnología e Ingeniería.

En este evento nacional, el último de 2026, están representando a Formosa las escuelas de Nivel Secundario y Técnico, Agropecuarias y la Educación Permanente.

En ese sentido, Sandra Arrieta, coordinadora de Ciencia y Tecnología, brindó más detalles al respecto, indicando que la “delegación que viajó a la ciudad cordobesa estuvo compuesta por docentes del Inicial de instituciones del Departamento Ramón Lista”.

También de las escuelas primarias de distintos puntos, como ser la ciudad capital, Pirané, Villafañe, entre otras. Asimismo, el Secundario con instituciones de El Colorado, Laguna Naineck, Laguna Blanca. Y la Educación Permanente y Agropecuaria.

Los anteriores ejes tuvieron como sedes de las provincias de San Luis y Jujuy, donde los proyectos de los estudiantes formoseños lograron reconocimientos, trajo a colación.

Las autoridades educativas aseguraron que “la equidad territorial” es una realidad y valoraron al Modelo Formoseño porque es gracias a él que “en educación estamos trabajando fuertemente, afianzando la calidad educativa”.



