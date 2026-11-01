El acto por el Día de la Militancia Peronista se hará el próximo martes en el Cincuentenario

La convocatoria se enmarca en la celebración de la fecha que recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, luego de 17 años de exilio y proscripción política.

El jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de Formosa, el doctor Antonio Ferreira, encabezó la reunión organizativa con vistas a la realización del acto por el Día de la Militancia Peronista, previsto para el próximo martes 17, a las 17.30 horas, en el Estadio Cincuentenario.

Durante la apertura del encuentro, el funcionario hizo referencia a distintos acontecimientos históricos y de actualidad, a los que calificó como motivos para considerar la jornada como un “día memorable”.

En primer lugar, se refirió a la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina y destacó su significado espiritual. “La visita del Papa León fue un baño de espiritualidad. Nos dio a todos un abrazo. Entre todos los argentinos lo sentimos así”, expresó.

Asimismo, Ferreira recordó que este miércoles 11 se cumplen 75 años del primer voto femenino en la Argentina, y atribuyó ese avance a la decisión política del general Juan Domingo Perón y al impulso de Eva Perón.

A su vez, al abordar la conmemoración del Día de la Militancia Peronista, el jefe de Gabinete señaló que la fecha recuerda el regreso de Perón al país, ocurrido el 17 de noviembre de 1972, después de 17 años de exilio.

En ese contexto, hizo hincapié en la importancia de preservar la memoria de aquel acontecimiento y marcó la necesidad de evitar que se repitan los errores del pasado, especialmente aquellos relacionados con las divisiones políticas internas dentro del movimiento nacional y popular.

“Esto tiene que quedar en la memoria de todos”, enfatizó Ferreira, al destacar el valor histórico de la fecha.

Al servicio del pueblo

En el marco de los preparativos para el acto por el Día de la Militancia Peronista, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, destacó la trascendencia de la convocatoria y el papel de los militantes en la construcción política y social de Formosa.

El funcionario consideró que la próxima celebración adquiere un significado especial en el actual contexto y vinculó ese sentimiento con la reciente visita del Papa León XIV a la Argentina. “En este contexto hay nuevos vientos con la visita del Papa León, que nos reaniman en esta militancia que realizamos todos los días, cada uno desde su función o su lugar en la sociedad”, sostuvo.

En esa línea, anticipó que el encuentro del próximo martes 17 será una oportunidad para reafirmar las convicciones y reconocer el trabajo territorial de los militantes justicialistas. “Va a ser un día de fiesta, como solemos hacer los peronistas, un movimiento de encuentro y unión entre todas las agrupaciones, como nos pide nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán”, manifestó.

Por último, el titular de Vialidad Provincial destacó el modelo de gestión formoseño y resaltó que la provincia representa “un faro del Peronismo en la Argentina”. En ese sentido, afirmó que las políticas públicas impulsadas por el gobernador Insfrán tienen como prioridad a las personas y están orientadas al servicio del pueblo.



